Gramado – 802 cestas básicas foram concedidas no mês de abril

A Secretaria da Cidadania e Assistência Social de Gramado e a Defesa Civil concederam 802 cestas básicas ao todo no mês de abril. O número doado foi cinco vezes maior comparado ao mesmo período do ano anterior. A entrega está sendo feita domiciliarmente, através da Defesa Civil do município.

Em abril de 2019 foram doadas 140 cestas básicas, entregues no CRAS Piratini e CRAS Várzea.

As 802 cestas básicas doadas foram adquiridas pela Prefeitura de Gramado, pelos integrantes da campanha #QuarentenaSemFome e pela comunidade que vem aderindo aos esforços solidários. Os gêneros alimentícios, de higiene e limpeza integram o Banco de Alimentos Gramadense, que é gerenciado pela Defesa Civil do município, que também é responsável pela organização da entrega do benefício nas casas das famílias atendidas e selecionadas pela Secretaria da Cidadania e Assistência Social.

Contando com a participação das demais Secretarias Municipais, a entrega dos alimentos conta com o apoio da Defesa Civil, Brigada Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar de Gramado.

Sobre a concessão de cestas básicas

A solicitação de entrevista para concessão pode ser feita de três maneiras:

– Pelo telefone (54) 3286-4349, de segunda a sábado, das 13h às 17h

– Presencialmente no pavilhão de esportes em frente a EMEI Algodão Doce (Rua Côrte Real), diariamente de segunda a sábado, a partir das 13h

– Pelo formulário eletrônico disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScADJjwGViLRNnsvHxzE5XUUPRqMlZoVJ98Q_Wq0hIEtM4kUw/viewform

Além das doações básicas, 1146 atendimentos foram realizados

No mês de abril, foram realizados 1.146 atendimentos. Diariamente, de segunda a sábado, são disponibilizadas 20 fichas para cesta básica e 15 fichas para cadastro único.

Canais de contato para sugestões, dúvidas e denúncias de irregularidades

– Ouvidoria Da Assistência Social de Gramado, 24h por WhatsApp, através do número (54) 98408-0010

– Formulário de avaliação disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUR32G1HDIHTEJTBvSScjwvz83uU32puJDq2-yLwJ7oOe7dw/viewform

Este instrumento faz parte da primeira sondagem da Vigilância Socioassistencial de Gramado. Sua finalidade é obter a percepção da comunidade em geral, em tempo de pandemia, a respeito do trabalho da Secretaria da Cidadania e Assistência Social, além do Banco de Alimentos de Gramado. Os resultados serão utilizados para qualificação dos serviços.

