Gramado – Nova praça será construída no Loteamento Modesto Orlandi

Uma antiga solicitação dos moradores do Loteamento Modesto Orlandi, no bairro Várzea Grande, está prestes a ser realizado: a construção de uma praça no local. As obras devem iniciar ainda nesta semana, com prazo de conclusão em 90 dias de acordo com o cronograma de execução.

Conforme a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a praça terá uma área de lazer completo, com brinquedos, espaço com bancos, iluminação noturna e cercamento. O valor aproximado das obras é de R$ 110 mil reais e será pago com recursos próprios. O terreno escolhido é pertencente ao município. Para o secretário de Esporte e Lazer, Jacó Schaumloeffel, a construção é uma solicitação antiga da comunidade. “O terreno terá obras do início ao fim, com um projeto bem completo. Desde o início da gestão tentamos atender os bairros do município, e esse era um pedido dos moradores que já vínhamos verificando as possibilidades e recursos para atender”, comenta.

Para o Prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, a obra trará diversos benefícios para o bairro. “Essa era uma aspiração antiga dos moradores, e virá para tornar mais belo o lugar e muito mais proveitoso, um espaço dedicado às famílias”, afirma.

Jeferson Pimmel é morador do Loteamento Orlandi. Ele acompanhou a solicitação junto à Administração Municipal e ficou muito feliz com a notícia de início das obras. “Essa praça será muito importante, pois as crianças poderão ficar perto dos seus pais, enquanto isso, os adultos podem tomar chimarrão, conversar com os vizinhos. Em nosso bairro não havia nenhum espaço assim, então muitos jovens serão contemplados. Agradeço muito ao Prefeito e ao Secretário de Esporte por ouvirem nossa reivindicação”, ressalta.

A praça ficará localizada na Rua Augusto Orlandi, nº 333, no bairro Várzea Grande.

Foto: Fernanda Fauth