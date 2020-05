Canela: grupo de amigos prepara e distribui viandas para comunidade carente

Continua depois da publicidade

Uma ação que vai para a sua terceira semana está distribuindo alimentos para quem precisa em Canela, e é uma refeição pronta. A iniciativa partiu de alguns casais que se reuniam semanalmente para atividades de lazer e que decidiram ocupar seu tempo em uma ação social efetiva.

Com alguns alimentos em mão, partiram para a cozinha prepararam viandas com uma refeição, após pegaram a estrada e foram até famílias carentes fazer a distribuição.

Na semana passada, foram 100 viandas distribuídas, nesta semana, a meta é 200. Os alimentos são preparados pelos voluntários a partir de doações recebidas pelo grupo de amigos e tudo é aproveitado na preparação das refeições.

“Teve uma casa em que chegamos e percebemos que não havia alimentos, nada para jantar. Era um senhor que morava sozinho. Vimos que também não teria nada para almoçar e deixamos almoço e janta para ele. Em outra casa, eram oito pessoas, a maioria crianças, que tiveram pelo menos uma refeição completa naquela noite”, disse um dos voluntários.

O grupo realiza a entrega das viandas nas noites de sexta-feira. Quem quiser colaborar com doação de alimentos que serão utilizados para preparo das refeições pode entram em contato pelos fones (54) 98133-1088, com Neka, (54) 99631-5066, com Tânia, e (54) 99681-4414, com Luciana.