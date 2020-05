Parque em barragem em breve será nova atração turística em São Francisco de Paula

Continua depois da publicidade

Localizado no centro da cidade, o Parque vai ser um dos maiores da Serra Gaúcha e contar com espaços para lazer e esportes em uma área de cerca de 45 hectares

Ainda nesta semana o Prefeito Marcos Aguzzolli deve formalizar o recebimento de 400 mil reais via CORSAN, para investimento em um novo Parque para turismo e lazer em São Francisco de Paula. O montante vai viabilizar a operação da primeira fase de infraestrutura da obra no entorno de uma barragem com 18 hectares de espelho d’água, localizada na área central da cidade. A nova atração turística vai contar com áreas para esporte e lazer, como espaços para caminhadas e decks sobre a água em uma área de mais de 450 mil metros quadrados de extensão.

O anúncio foi feito com exclusividade ao Portal da Folha em transmissão pelo Facebook, na terça (12).

O Secretário de Turismo, Cultura e Desporto Rafael Castello Costa relembra que São Francisco de Paula tem se destacado pela obras de infraestrutura turística e se posicionado como o próximo destino de lazer e turismo da Serra Gaúcha. “Esse novo parque será a maior área de lazer do Município e um dos maiores parques da Serra Gaúcha”, afirma.

O Projeto foi desenvolvido inteiramente pela Secretaria de Planejamento do Município, que criou um ambiente para descanso, lazer e prática de esportes. A área vai contar com 5 quiosques, banheiros com acessibilidade, pórticos de entrada, além de dois decks, um com vista para a Barragem e outro flutuante para a primeira fase do projeto.

O Prefeito Marcos Aguzzolli destaca que o investimento é uma contrapartida negociada com a CORSAN, no contrato de prestação der serviços para a cidade. “Entre as exigências do Município, estava o investimento e a utilização da barragem, propriedade da empresa, para exploração turística na cidade”, relembra.