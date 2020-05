Sede administrativa da Prefeitura de Gramado retoma atendimento em dois turnos

Continua depois da publicidade

O prédio administrativo da Prefeitura Municipal de Gramado volta a estar aberto em dois turnos para atendimento do público. A medida é válida a partir desta quarta-feira, dia 13, quando a sede do Executivo funcionará das 8 horas às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Nos espaços internos em que o número de servidores for superior ao fixado por laudo técnico, está determinado um regime de escala. Todos os servidores também devem registrar a sua jornada de trabalho por meio de ponto.



Proteção

Todos os cidadãos que acessarem o prédio administrativo (e outros vinculados ao Município de Gramado) deverão utilizar máscaras descartáveis ou de tecido, bem como observar as regras de distanciamento social de, no mínimo, dois metros.