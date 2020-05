Casa Hotéis reabre em Cambará do Sul e se prepara para voltar às atividades essa semana em Gramado

Continua depois da publicidade

Hotéis têm nova realidade com serviços personalizados e a rotina alterada para trazer maior segurança aos clientes e colaboradores

Com os decretos municipais autorizando a reabertura de todas as atividades de Cambará do Sul e Gramado, o Casa Hotéis está reabrindo seus hotéis aos poucos. O Parador, glamping da coleção Casa Hotéis, que fica em Cambará do Sul, foi o primeiro empreendimento do grupo a reabrir suas portas, no dia 1º de maio, conforme permissão da Prefeitura Municipal. Nesse novo momento em que a prioridade é zelar ainda mais pela saúde e bem-estar de todos, os empreendimentos colocam em prática um novo modelo de hospedagem, seguindo todas as medidas de segurança orientadas pelo Ministério da Saúde.

Para a proteção de todos, é obrigatório a utilização de máscaras entre os colaboradores e clientes. Foram aprimorados os cuidados com a limpeza e higienização das acomodações e áreas sociais adotando robustos padrões de proteção ao Covid 19. A frequência de limpeza das áreas sociais, incluindo balcões de recepção, elevadores, maçanetas, banheiros, mesas e cadeiras do restaurante foi intensificada. Álcool gel é disponibilizado para colaboradores e hóspedes em locais estratégicos e de fácil acesso.

Também a partir de agora, antes da chegada do cliente, é feito um pré-check in online, diminuindo o contato físico no momento da chegada e reforçando todas as medidas de segurança. Ao chegarem no hotel, os clientes terão sua temperatura corporal medida para garantir que a saúde de todos que chegam esteja em dia. Máscaras personalizadas fazem parte dos amenities da hospedagem, que já era composto por shampoos, condicionadores e hidratantes corporais da L’Occitane. Outra medida adotada é um intervalo de 24h entre uma hospedagem e outra, permitindo a sanitização adequada das acomodações. O café da manhã foi remodelado para sistema à la carte, com os mesmos ingredientes frescos e caseiros. A qualidade dos produtos se mantém a mesma, e a refeição continua sendo preparada com muito carinho. Outra mudança, que é também uma novidade, é que as barracas luxo, que incluíam apenas um lavabo com sanitário, agora têm banheiro completo com chuveiro e piso aquecido. Assim os hóspedes dessa categoria de hospedagem não precisam mais usar a Casa de Banho, antes um espaço coletivo do glamping.

“No Parador o isolamento sempre foi a regra. Precisamos voltar às atividades e queremos dar todo o conforto e devida segurança aos nossos clientes e colaboradores, por isso os protocolos de segurança estão sendo executadas com muito cuidado e profissionalismo. Se todos seguirem as orientações, tudo voltará a ser como antes o mais rápido possível”, afirma o diretor de marketing do Casa Hotéis, Rafael Peccin.

O Parador está trabalhando com tarifas promocionais de domingo à quarta-feira.



Os parques estaduais de Cambará do Sul continuam fechados, com previsão de reabertura no dia 15 de maio.

Restaurante do Parador com novidades

De volta às atividades, o Parador anuncia outra novidade. A chegada do chef Rodrigo Bellora no comando do Alma RS, restaurante do empreendimento. O chef, conhecido pela cozinha de natureza, que valoriza ingredientes sazonais e locais, já conduz outro empreendimento do Casa Hotéis, o Wood Restaurante, que fica no Wood Hotel, em Gramado.

Nessa nova fase, o restaurante Alma RS que preza pelo resgate da cultura gastronômica gaúcha, combina o estilo do chef, ousado e com tendências globais, as raízes locais e os ingredientes frescos da terra, do ar e da água, sempre valorizando pequenos produtores. “O frescor dos pratos, se conecta com a cultura do forno de lenha e os aromas da brasa. O Alma RS tem afeto para quem é desta terra, e é carregado de memória para quem vem conhecer os sabores do Rio Grande do Sul”, salienta Bellora.

Lembrando que, por enquanto, o restaurante segue fechado para passantes.

Gramado

O próximo hotel a reabrir, no dia 15 de maio, é o Hotel Casa da Montanha, o mais tradicional e conhecido da coleção de hotéis de charme. E assim como no Parador, o empreendimento volta remodelado para atender todas as exigências das autoridades. Além de disponibilizar álcool gel, de medir temperatura dos hóspedes, de exigir o uso de máscara, de usar apenas 50% da capacidade de ocupação, outras medidas serão tomadas, como a oferta de café da manhã à lá carte e estendido até as 13h. O famoso restaurante La Caceria, especializado em carnes nobres, também volta a funcionar para o público diariamente, sempre a partir das 18h. Todas as refeições serão com hora marcada. O cardápio será 100% digital para evitar qualquer contato cruzado.

Ainda de acordo com o diretor de marketing, nessa nova realidade o WhatsApp será a ferramenta oficial de comunicação com o hóspede “Faremos de tudo para evitar o contato ao máximo e assim preservar a saúde de todos. Inclusive o check out será feito via app.”

A área de lazer, incluindo o carrossel que fica na frente do hotel, spa e academia seguem fechados por enquanto. Lembrando que as cidades de Cambará do Sul e Gramado não têm casos do novo Coronavírus, e a medida tem o objetivo de evitar a proliferação da doença. Os demais hotéis do grupo – Wood e Petit – reabrirão em breve.