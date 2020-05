Gramado – Até novembro, 28 obras devem ser finalizadas

Continua depois da publicidade

De reformas em unidades básicas de saúde a revitalização de espaços esportivos: uma série de melhorias em áreas públicas deve ser entregue pela Prefeitura de Gramado até novembro deste ano. No total, 28 obras ainda estão em andamento, aguardam o resultado do processo de licitação ou autorização da Caixa Econômica Federal.

Destas 28 obras, 18 têm como origem recursos próprios da Prefeitura de Gramado. As outras 10 ações são viabilizadas com verbas do governo federal, mais contrapartida do Município. Todas estas melhorias são coordenadas pela Secretaria de Governança e Desenvolvimento Integrado de Gramado. “Estamos fazendo um esforço enorme para dar continuidade e finalizar as obras que já estavam em andamento, tendo em vista a pandemia do coronavírus”, confirma a secretária de Governança e Desenvolvimento Integrado, Simone Manfredini Bender.



Ações finalizadas

No primeiro quadrimestre de 2020, foram concluídas sete obras: execução de 15 mil metros de passeio público (recurso federal); finalização da Escola Municipal de Educação Infantil Julita Tissot, no bairro Piratini, que estava parada desde 2016 (recurso federal com contrapartida do Município); recapeamento asfáltico de ruas (recurso federal com contrapartida do Município); revitalização de quadra e pistas de caminhada do Complexo Ernesto Volk (recurso federal com contrapartida do Município); construção de duas unidades habitacionais (recurso estadual com contrapartida do Município); reforma da Praça das Etnias (recurso próprio); e construção da Escola Municipal de Educação Infantil Pequenos Gigantes, no bairro Carniel (recurso dação, que consiste em uma troca financeira).



Cronogramas e recursos para 2020

1) Revitalização da 5ª Etapa Borges

Prazo: Final de maio

Recurso: Federal com contrapartida do Município



2) Pavimentação do Tour do Vale

Prazo: Final de maio

Recurso: Federal com contrapartida do Município



3) Construção do Creas

Prazo: Final de maio

Recurso: Federal com contrapartida do Município



4) Reforma de ginásios

Prazo: Final de maio

Recurso: Prefeitura de Gramado



5) Sinalização Turística

Prazo: Final de maio

Recurso: Federal com contrapartida do Município



6) Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Tia Carmelina

Prazo: Final de maio

Recurso: Prefeitura de Gramado



7) Reforma da Secretaria de Trânsito

Prazo: Final de junho

Recurso: Prefeitura de Gramado



8) Construção das guaritas nas Secretarias de Agricultura e de Obras

Prazo: Junho

Recurso: Prefeitura de Gramado



9) Reforma da Unidade Básica de Saúde Jardim

Prazo: Final de junho

Recurso: Prefeitura de Gramado



10) Ginásio da Vila Olímpica

Prazo: Final de junho

Recurso: Federal com contrapartida do Município



11) Ampliação da farmácia do Centro Municipal de Saúde

Prazo: Final de junho

Recurso: Prefeitura de Gramado



12) Pavimentação da Linha Ávila

Prazo: Final de junho

Recurso: Prefeitura de Gramado



13) Pavimentação no Mato Queimado

Prazo: Final de junho

Recurso: Prefeitura de Gramado



14) Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Delmar Dutra

Prazo: Final de junho

Recurso: Prefeitura de Gramado



15) Execução de muro de gabião na Linha Ávila

Prazo: Final de junho

Recurso: Prefeitura de Gramado



16) Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mosés Bezzi

Prazo: Final de junho

Recurso: Prefeitura de Gramado



17) Pavimentação do Morro Agudo

Prazo: Final de junho

Recurso: Prefeitura de Gramado



18) Reforma da Unidade Básica de Saúde do Piratini

Prazo: Final de julho

Recurso: Prefeitura de Gramado



19) Conclusão da Unidade Básica de Saúde do Floresta

Prazo: Final de julho

Recurso: Federal com contrapartida do Município



20) Construção do Horto da Agricultura

Prazo: Final de julho

Recurso: Prefeitura de Gramado



21) Academia do SUS junto ao Centro Municipal de Saúde

Prazo: Final de julho

Recurso: Federal com contrapartida do Município



22) Pavimentação Linha Bonita

Prazo: Final de julho

Recurso: Prefeitura de Gramado



23) Reforma do Cras da Várzea

Prazo: Final de agosto

Recurso: Prefeitura de Gramado



24) Construção do Cras Vila Verde

Prazo: Final de novembro

Recurso: Federal com contrapartida do Município



25) Pavimentação da ERS-373

Prazo: Em processo licitatório

Recurso: Prefeitura de Gramado



26) Ligação entre os bairros Piratini e Printrop

Prazo: Em processo licitatório

Recurso: Prefeitura de Gramado



27) Sistema Cicloviário Mato Queimado

Prazo: Aguarda autorização da Caixa para início da obra

Recurso: Federal com contrapartida do Município



28) Revitalização do Complexo Ernesto Volk – Cobertura Metálica de Quadra

Prazo: Em processo licitatório

Recurso: Federal com contrapartida do Município



Foto: Carlos Borges