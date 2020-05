Nova Petrópolis – Agentes comunitários de saúde recebem mais de 40 tablets

Continua depois da publicidade

Dispositivos serão usados para registrar as visitas domiciliares

Os agentes comunitários de saúde de Nova Petrópolis receberam, nesta quinta-feira (14), 42 tablets para cadastrar e registrar as visitas domiciliares no sistema de Saúde do Município que é integrado com o Sistema Único de Saúde (SUS). Os itens foram adquiridos pela Prefeitura Municipal por meio de licitação. O investimento na aquisição dos tablets foi de R$ 33.180,00, oriundos do Fundo Nacional de Saúde, destinados ao custeio do Programa de Saúde da Família do Governo Federal. A Adminsitração Municipal também adquiriu capas protetoras para os dispositivos no valor de R$ 1.470,00, por meio de recursos próprios.

O diretor do Departamento de Tecnologia e Informação da Prefeitura de Nova Petrópolis, Sidnei de Castro, destacou a importância da aquisição dos aparelhos. “É importante que os agentes de saúde recebam os tablets, pois são esses profissionais que mantém o cadastro das pessoas atualizado no Sistema Único de Saúde (SUS), que possibilita o atendimento integrado aos pacientes na rede SUS”, disse Castro.

Fotos: Jordana Kiekow | Comunicação PMNP