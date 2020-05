Sindtur Serra Gaúcha participa do Projeto “Todo Mundo Aquece Gramado”

Continua depois da publicidade

O Sindtur/Serra Gaúcha está participando e apoiando o Projeto “Todo Mundo Aquece Gramado” que tem como objetivo contribuir com a promoção sustentável de iniciativas solidárias que visem à melhoria das condições de vida dos grupos sociais mais necessitados, em especial, as crianças, adolescentes, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. Através do Sindtur Serra Gaúcha foi possibilitado a parceria com a Rede Laghetto de Hotéis para a utilização da lavanderia industrial da empresa para a higienização das roupas doadas.

”Estamos honrados em termos sido convocados em apoiar o projeto da Prefeitura Municipal de Gramado por meio da Defesa Civil, mas gostaríamos de ressaltar que esta ação só pode ser viabilizada pois contamos com o apoio da Rede Laghetto que desde o primeiro contato se sensibilizou com o projeto, e não mediu esforços para fazer a sua parte, tornando-o possível. Estimamos que neste primeiro momento conseguimos cerca de 3 toneladas em doações, sendo que todas elas passaram por triagem pelos idealizadores do projeto”, comenta Lisa Gottschalk, gerente executiva do SindTur Serra Gaúcha.

Os itens cuja doação é solicitada são dentre outros, agasalhos, cobertores, roupas de cama e banho, fogão a lenha, aquecedores e estufas. O “Projeto todo mundo aquece Gramado” vem beneficiando inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação vai de maio a setembro e é uma iniciativa da Secretaria de Cidadania e Assistência Social da Prefeitura de Gramado.

Doações são higienizadas na Lavanderia Industrial da Rede Laghetto.

Foto – Divulgação