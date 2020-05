Caravaggio – Parque estará fechado, mas devotos poderão acompanhar live

Continua depois da publicidade

Os organizadores da 60ª Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio promoverão, na próxima sexta-feira (22), às 19h30, uma live, diretamente da cripta do novo templo que está sendo construído no Santuário. A iniciativa será transmitida pela fanpage do facebook do Santuário e contará com cânticos religiosos e orações para homenagear a Mãe de Caravaggio. A live também terá cunho social, já que arrecadará doações para a Cáritas Paroquial (pastoral da caridade)

No próximo domingo, não haverá a tradicional Missa no Santuário, sendo que o mesmo estará fechado. Com exceção do dia 24, o Santuário conta com Missa aos domingos, às 9h30, sendo que é exigido o uso de máscaras e o distanciamento de dois metros entre as pessoas. Enquanto durar a pandemia, o Santuário está aberto diariamente das 8h às 18h, sendo que aos domingos é fechado após a celebração da Missa.

Na terça-feira (26), quando a Igreja Católica rende homenagens a Nossa Senhora de Caravaggio, o reitor do Santuário Padre Victor Farias estará celebrando Missa, às 19h, somente com a presença da equipe de liturgia. Padre Victor convida todos os devotos da Mãe de Caravaggio para acompanharem a Missa que será transmitida pela fanpage do facebook do Santuário.

Dia 26 de maio, bem como no domingo, 24, por orientação das autoridades, em função da pandemia do coronavírus, o Santuário estará fechado, para evitar aglomeração de pessoas no local.

A Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio foi transferida para as seguintes datas: 5 e 6 de setembro, Romaria Motorizada e de Motociclistas e a grande Romaria a Pé, respectivamente. Dia 24 de outubro, ocorrerá a Romaria Jovem e Jornada Diocesana da Juventude. As datas foram amplamente pensadas para que tivessem um significado ainda maior. Em setembro, no dia 8, é comemorada a natividade de Nossa Senhora e, 24 de outubro, é o dia nacional da juventude. Nestes dias o Santuário estará aberto, terá Missa Campal nas chegadas das romarias, gastronomia farta e programação festiva que ainda está sendo organizada.