Canela – Criminoso foragido é detido no Bairro São José

Na madrugada de quinta-feira (21), por volta das 01h30, a Brigada Militar patrulhava a área da Av. Dom Luiz Guanella (RS 235), no Bairro São José, em Canela, quando avistou um indivíduo em atitudes suspeitas.



O homem ao perceber a presença da viatura tentou se esconder em um terreno baldio próximo a um hotel, onde foi localizado e abordado.



Em consulta ao sistema, foi constatado que o indivíduo de 32 anos, com antecedentes por furtos, tráfico de drogas, encontrava-se na condição de foragido do presídio de Canela, desde o dia 04/04/2020, sendo que fugiu do pátio quando estava usufruindo do direito do horário de sol.



Ele foi preso e novamente encaminhado ao sistema prisional.