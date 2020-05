Olivas de Gramado reabre dia 6 de junho com funcionamento aos finais de semana

Continua depois da publicidade

Empreendimento faz retomada gradual e investe nas atividades ao ar livre.

Distante 14 km do centro de Gramado, com mais de 150 hectares, 12 mil pés de Oliveiras, trilhas em meio a Mata Atlântica, e uma das vistas mais encantadoras da Serra Gaúcha, o Olivas de Gramado programa sua reabertura para o público no próximo dia 6 de junho, após 80 dias de paralisação total e adaptação para os novos procedimentos de prevenção. O funcionamento, em junho, acontece às sextas, sábados e domingos, das 10h às 18h.

Com a pegada de turismo rural e gastronomia colonial, com pomar e horta próprios, o Olivas cultiva seis variedades da planta e é o primeiro empreendimento turístico dedicado ao olivoturismo do Rio Grande do Sul, inaugurado no final de 2018.

Medidas redobradas

Além de funcionar, temporariamente, três vezes por semana, a capacidade de atendimento no restaurante, na degustação sensorial e no tour rural foi reduzida, atendendo orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e aos decretos do Governo do Estado e da Prefeitura de Gramado. Cada visitante terá sua temperatura corporal aferida antes de entrar no parque e receberá recomendações de higiene e segurança, entre elas o uso indispensável da máscara durante a permanência no local.

O Olivas de Gramado aproveitou o tempo sem público para treinar os colaboradores para um atendimento seguro e qualificado após a reabertura e atualizar todos os processos de higienização. “Vamos prezar pela utilização da área externa do restaurante, fazendo a sanitização de todo o equipamento a cada troca de visitante. Ainda vamos recomendar que todos andem pelo parque a pé, aproveitando a exuberância da natureza que temos à disposição“, destaca Daniel Bertolucci, um dos responsáveis pelo negócio.

A privilegiada localização do empreendimento, em cima do canyon Pedra Branca, na Linha Nova, interior de Gramado, possibilita que os visitantes possam usufruir da gastronomia do local como almoço, lanches e o badalado piquenique em uma das mesas e áreas externas do parque, garantindo mais segurança para quem visita o Olivas de Gramado.

ENAMORADOS AO AR LIVRE – 12 de junho

Um clima romântico e ao ar livre aguarda os casais que visitarem o parque nos dias 12 e 13 de junho (sexta e sábado). Os enamorados poderão aproveitar a vista privilegiada da natureza, exclusiva do Olivas, curtindo música ao vivo de qualidade e o cardápio exclusivo, que tem entre suas opções, cestas de piquenique.