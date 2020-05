Nova Petrópolis segue sem novos casos de Covid-19

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social informa que a investigação epidemiológica realizada acerca do caso positivo para COVID-19, divulgado em 19 de maio, foi concluída nesta quarta-feira (27). Ao longo de mais de uma semana, profissionais de saúde mapearam familiares e contactantes do homem de 41 anos. Nove pessoas foram investigadas e testadas, sendo 7 testes rápidos aplicados pela rede pública e 2 testes rápidos aplicados na rede particular. Todos testados resultaram negativo para o novo coronavírus.

É importante salientar que o homem está curado e não transmite o vírus para outras pessoas. A partir de hoje, o Boletim Coronavírus apresentará os casos curados.

Nova Petrópolis segue firme no combate à COVID-19. A Secretaria de Saúde reforça o apelo para que a comunidade continue respeitando as medidas de distanciamento social, higienização das mãos, uso de máscaras e todas as medidas de prevenção ao coronavírus divulgadas diariamente. De acordo com a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, o Município se mantém apenas com este registro de caso positivo para COVID-19 no panorama Estadual até o presente momento.

O panorama em Nova Petrópolis nesta quarta-feira, 27 de maio, informa que oito exames foram coletados até o momento no Município, sendo 2 coletas realizadas em profissionais de saúde com síndrome gripal, ambas com resultado negativo para COVID-19, e 6 coletas realizadas em pacientes com síndrome gripal aguda grave hospitalizados. Todos os testes RT-PCR resultaram negativo para o novo coronavírus. Nova Petrópolis também realizou 32 testes rápidos pela rede pública e 3 testes rápidos na rede privada, sendo que, 1 teste rápido realizado em rede privada que resultou positivo e todos os demais testes resultaram negativos para COVID-19.

A Secretaria de Saúde e Assistência Social informa também os casos MONITORADOS, conforme determinação da Nota Informativa COE-RS/SES-RS, de 22/03/20, que são acompanhadas porque apresentam síndrome gripal, totalizando 19 pessoas atualmente. Não foi registrado nenhum caso novo de síndrome gripal e não ocorreu nenhuma alta da condição clínica de síndrome gripal. Este boletim informa, também, o número total de pessoas com diagnóstico de síndrome gripal monitoradas desde 18/03/20; soma, atualmente, 150 pessoas.

Veja, também, os dados do Estado do Rio Grande do Sul. Nova Petrópolis foi classificada pelo Estado com a Bandeira Laranja, que representa risco médio de transmissão do novo coronavírus.

Acompanhe as informações pelos meios oficiais de comunicação da Prefeitura de Nova Petrópolis. Evite a desinformação!