Gramado – Secretaria Municipal da Agricultura presta apoio aos produtores de morango

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal da Agricultura, com o objetivo de incentivar os produtores de morangos, está realizando o transporte de mudas da fruta. Até o momento, quatro famílias foram beneficiadas com a ação. Nessa semana foram entregues 10 mil mudas das variedades Camino Real, Fronteras e Benícia. “Nesse momento essas mudas são uma complementação da produção, pois a maior parte será entregue no mês de junho”, afirma a coordenadora de Agroindústrias da Secretaria da Agricultura, Elisa Schreiner. Além disso, a secretaria vem realizando o serviço de trator agrícola, fazendo os canteiros dentro das propriedades e preparando a terra para o plantio.

Em Gramado, 32 famílias de agricultores realizam o cultivo do morango, que se consolidou como um produto diferenciado, de venda no mercado local e que gera desenvolvimento econômico às famílias do município.

Os serviços prestados pela Secretaria da Agricultura, como o transporte de insumos e serviços de máquina leve e pesada dentro de propriedades, estão regulamentados pela Lei 3466/2015. A assistência técnica aos produtores é prestada pela Emater.

Foto: Sophia Dienstmann