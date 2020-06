Polícia Civil de Gramado realiza a Operação Baby, desarticulando quadrilha que trabalhava no narcotráfico

Continua depois da publicidade

Na manhã de hoje (01), a Polícia Civil de Gramado, realizou operação policial em repressão ao narcotráfico, denominada Operação Baby.

Na ocasião, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão.

Na residência da suspeita contra a qual havia mandado de prisão preventiva, foi apreendida relevante quantidade de drogas (maconha e cocaína), além de balança de precisão, dinheiro e smartphones.

No imóvel também foi detido um homem suspeito de envolvimento no tráfico de drogas, bem como em crimes vinculados à atividade criminosa, especialmente homicídio.

Ambos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Conforme as investigações, que contaram com emprego de técnicas de repressão qualificada, a mulher investigada havia assumido importante papel no narcotráfico, desenvolvido por facção criminosa que busca o controle da atividade ilícita em Gramado. Apurou-se que a suspeita era responsável por buscar drogas nos fornecedores que abastecem a cidade, levar a estes fornecedores os valores arrecadados com a venda de entorpecentes, bem como fracionar, pesar e distribuir as drogas aos traficantes do varejo que atuam em Gramado, tudo sob o comando direto de um detento, apontado nas investigações como gerente da facção criminosa na cidade.

Ao longo das investigações, no mês de maio, foram presos em flagrante outros cinco suspeitos de participação no grupo criminoso, apreendendo-se grande quantidade de drogas em poder dos investigados. Neste particular, um ponto de tráfico, localizado a menos de cem metros de uma escola, foi desarticulado, bem como o homem responsável pelo transporte de drogas foi flagrado trazendo maconha e cocaína a Gramado.

As ações de hoje ocorreram nos bairros várzea Grande, onde foram efetuadas as prisões e apreensões, e Prinstrop, na casa de um adolescente que atuava para o grupo criminosa na distribuição de drogas. Neste local, o adolescente não foi encontrado e nada foi apreendido.

A operação Baby teve dois meses de duração e faz parte do monitoramento permanente acerca do narcotráfico realizado no âmbito de facção criminosa com forte atuação na cidade. Também faz parte da operação Anjos da Lei, que busca reprimir o tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino e que vise atingir ou envolver crianças ou adolescentes.

Após os trâmites legais, os presos foram recolhidos ao sistema prisional