Canela – Casa fica destruída após incêndio no Santa Marta

Continua depois da publicidade

No domingo (31), o Corpo de Bombeiros Militar de Canela foi acionado para combater um incêndio em uma residência no bairro Santa Marta, na Rua da Pedreira.

Segundo relatos, o sinistro teria iniciado quando a proprietário tentou iniciar o fogo em uma lareira com o uso de álcool. O combate contou com o apoio de 2 caminhões e com o policiamento da Brigada Militar para garantir a segurança no local.

Residiam no local três pessoas, não houve feridos. A casa ficou completamente destruída.

Foto: Reprodução/CBMRS