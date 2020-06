Gramado – Prefeitura centraliza pedidos de realização de eventos beneficentes

Continua depois da publicidade

Neste período de crise econômica e de saúde pública, crescem as iniciativas voluntárias por parte de cidadãos e empresas.

No entanto, aquelas ações que envolvam alguma atividade econômica (mesmo com fim solidário), uma possível aglomeração de pessoas e impacto no trânsito, devem ser submetidas à apreciação dos órgãos da administração municipal, como as secretarias da Fazenda, Saúde e Trânsito e Mobilidade Urbana.

Para agilizar o encaminhamento destas demandas junto aos órgãos municipais, o Gabinete de Crise de Prefeitura de Gramado decidiu centralizar as solicitações de autorização de eventos beneficentes em um local apenas. Os encaminhamentos por escrito devem ser feitos na Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, que está situada na Avenida das Hortênsias, 2.040, sala 17 (prédio em frente à Prefeitura). Também podem podem ser encaminhados pelo e-mail [email protected] A pasta da Inovação, então, encaminhará a solicitação às respectivas secretarias para análise.

“A centralização dos pedidos objetivam agilizar o encaminhamento das autorizações nos órgãos municipais”, explica o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico e também gestor do Gabinete de Crise, Anderson Boeira. Para que possam ser avaliados e aprovados em tempo hábil, o Gabinete de Crise sugeriu que as solicitações devem ser encaminhadas com antecedência de sete dias. Exigem autorização pública para serem realizados todos aqueles eventos que envolvem a atividade econômica, aglomeração de pessoas e repercussão no trânsito e na mobilidade.

Foto: Ilton Muller.