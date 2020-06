Prefeitura de Gramado pede ao Daer que reforce a fiscalização do transporte rodoviário de passageiros

Continua depois da publicidade

O Prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, em conjunto ao secretário municipal de Turismo, Rafael Carniel de Almeida, enviaram um ofício na tarde de terça-feira (02), ao diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, visando à maior segurança de moradores e visitantes diante da pandemia do coronavírus (Covid-19). No documento, o Executivo municipal solicita que sejam desautorizadas viagens intermunicipais cuja ocupação do veículo de transporte coletivo esteja acima da capacidade permitida das bandeiras de origem e destino, conforme Plano de Distanciamento Controlado do Estado.

No ofício ainda são questionadas as medidas que estão sendo adotadas para ampliação na fiscalização de veículos de transporte intermunicipal de passageiros nas rodovias estaduais, bem como se o Sistema de Transporte Coletivo se encontra integrado ao Plano de Distanciamento Controlado do Estado.

As solicitações do documento foram redigidas com base no artigo 21, inciso III, parágrafo 4º do decreto estadual atualizado de número 55.285/2020.

Foto: Fernanda Fauth