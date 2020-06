Prefeitura de Nova Petrópolis abre licitação para revitalização da Torre de Informações Turísticas

Continua depois da publicidade

Empresas interessadas em participar do certame podem obter informações com o setor de Compras

O espaço que recebe turistas e visitantes e acolhe a sede da Rota Romântica será revitalizado em 2020. A Prefeitura de Nova Petrópolis lançou o edital de licitação nº 014/2020, no dia 26 de maio, para contratação de empresa do ramo de construção civil para prestação de serviço e fornecimento de materiais para a reforma da Torre de Informações Turísticas.

O recebimento e a abertura dos envelopes ocorrem dia 15 de junho, às 14h, na sede da Prefeitura de Nova Petrópolis. A empresa vencedora da licitação terá dois meses para realizar a obra, após a assinatura do contrato. Mais informações e esclarecimentos com o setor de Compras pelo fone (54) 3281-8435 ou [email protected] ou no portal LicitaCom, disponível em www.novapetropolis.rs.gov.br.

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação e contempla manutenção da estrutura, higienização, pintura, impermeabilização, conserto de telhados, madeiramento, cabeamento do sistema elétrico, troca de rejunte e de vidros, adequação de portas, entre outros serviços.

A secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Roberta Liane da Silva, destaca a importância da obra de manutenção do atrativo turístico e ponto histórico da cidade. “A Central de Informações precisa de uma atenção especial para manter o atrativo turístico em funcionamento porque se essa intervenção não for feita nesse momento, poderá comprometer a estrutura do espaço”, enfatiza Roberta.

Foto: Mauro Stoffel/Arquivo