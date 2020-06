Semana de Enfermagem da Faccat sintonizada com momento de pandemia

Continua depois da publicidade

A 9ª Semana de Enfermagem da Faccat (Senff), realizada no final da semana passada, teve uma característica diferenciada em relação ao seu formato tradicional. Devido ao distanciamento social imposto pela pandemia de coronavírus, o evento que sempre ocorria na modalidade presencial, desta vez, teve que ser realizado por meio virtual.

Foram três dias de lives, de 25 a 27 de maio, colocando para reflexão dos participantes o tema “Enfermagem: cuidado que transforma”, sintonizado com o atual momento vivido pela humanidade e a campanha Nursing Now, lançada pela Organização Mundial da Saúde e pelo Conselho Internacional de Enfermeiros com o objetivo de elevar o status do profissional da área.

De acordo com a coordenadora de Enfermagem da Faccat, Profª Cláudia Capellari, a graduação da Faccat foi a primeira, no Rio Grande do Sul, a lançar um evento virtual para a Semana de Enfermagem, sendo posteriormente seguida por outros Cursos no Estado. Congruente à temática atual, a conferência de abertura foi intitulada “Nursing Now: o que 2020 nos ensina?” e teve como ministrante a Profª Enfª Isabel Amelia Costa Mendes, coordenadora do GT Nursing Now Brasil e docente da USP Ribeirão Preto, com colaboração do Prof. Ítalo Rodolfo Silva, docente da UFRJ-Macaé.

O segundo dia de atividades contou com quatro minicursos sobre os temas “Gasometria arterial: fundamentos e Interpretação, “O trabalhador da enfermagem frente à pandemia de Covid-19”; “Laserterapia no tratamento de lesões” e “Bandagens e imobilizações”. Em quatro salas virtuais concomitantes, os participantes puderam interagir com os ministrantes e praticar habilidades. “Todas as atividades ocorreram de modo síncrono, ou seja, online e ao vivo. Os minicursos têm atraído muitas pessoas, pois são uma forma de aprimoramento acadêmico e profissional. O material disponibilizado pelos ministrantes foi postado em uma Sala Google Classroom, criada especialmente para o evento”, destaca Cláudia. Para a ocorrência dos minicursos, além de professores da Faccat, contou-se com o Conselho Regional de Enfermagem, cujo presidente, Daniel Menezes de Souza, ministrou um dos minicursos, e com a Drª Taline Bavaresco, da UCS e FSG.

No terceiro dia ocorreram as apresentações de trabalhos, em formato pôster eletrônico e comunicação oral. Foram submetidos 49 estudos, em três salas virtuais simultâneas, sendo comentados, avaliados e pontuados por uma banca examinadora composta por 12 docentes do Curso de Enfermagem.

Segundo Cláudia Capellari, a 9ª Senff contou com cerca de 200 inscritos, dentre acadêmicos da Faccat e de universidades de diferentes estados, enfermeiros e docentes. Entretanto, estima-se que transitaram até 400 pessoas pelas salas virtuais, ao longo dos três dias de programação.

