Gramado – Duas mil placas de nomenclatura de rua são revitalizadas

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana iniciou há um mês o processo de revitalização de duas mil placas de nomenclatura de rua e de mil postes. A ação acontece em todos os bairros de Gramado – mas a primeira etapa está sendo concretizada no Piratini, no Floresta, no Jardim, no Loteamento Villagio e no Loteamento Giardini di Itália.

Com previsão de conclusão de 60 dias, o serviço demanda um investimento de R$ 60 mil da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana. A empresa que atua foi contratada via licitação. “O trabalho visa melhorar a sinalização e propiciar melhorar as informações a todos aqueles que passam pelas vias, sejam moradores ou profissionais que entregam mercadorias e correspondências”, confirma o secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana, Luiz Quevedo.

O prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, acompanhou o resultado desta etapa inicial dos trabalhos nesta semana. “Atendemos, deste modo, uma solicitação da comunidade e de visitantes que circulam por alguns bairros”, assegura.

Fotos: Letícia Rossa