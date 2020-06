Canela lança programa Turismo Seguro

Continua depois da publicidade

Selo da Secretaria de Turismo vai classificar restaurantes, hotéis e parques

O programa Turismo Seguro foi lançado nesta quinta-feira (4), pela Prefeitura de Canela. Em parceria com as secretarias de Saúde e de Fazenda e Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Turismo e Cultura de Canela estabeleceu critérios de avaliação para restaurantes, hotéis e parques temáticos. O objetivo do programa é melhorar o perfil sanitário, de atendimento e de divulgação dos empreendimentos. Com a categorização, o consumidor terá a oportunidade de conhecer o esforço dos estabelecimentos em proporcionar a melhor experiência ao visitante.

Conforme o secretário de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches, serão avaliados desde critérios de boas práticas em saúde até ações ambientalmente sustentáveis e de acessibilidade. Além de adequações para enfrentamento da Covid-19, como dispenser de álcool em gel e regras de circulação, é necessário que os estabelecimentos disponibilizem cardápios em Inglês, Espanhol e Braille, por exemplo. Cada critério terá determinado valor em pontos e, conforme o total de pontos alcançados, o empreendimento será categorizado entre A e E.

“Somos um destino que sempre foi referência. Queremos mostrar ao mundo que Canela está capacitada para atender ao novo normal. O programa não estabelece apenas protocolos de saúde. Estamos preocupados com acessibilidade, inclusão e com o meio ambiente”, exemplifica Sanches.

O prefeito Constantino Orsolin frisa que o programa busca chancelar as atividades turísticas em seus mais diversos segmentos. “Não só no cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para prevenção ao coronavírus, mas também para questões de qualificação e acessibilidade. Queremos um turismo seguro em nosso município e o programa vem ao encontro dessa demanda”, destaca Orsolin.

Para fazer o cadastro, a Secretaria de Turismo está lançando um edital de chamamento público. O formulário pode ser preenchido a partir de 15 de junho em www.canela.com.br/selo.