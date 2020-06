Continua depois da publicidade

Conversei com o médico pneumologista Marcos Farias Vogt sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, que é celebrado atualmente no dia 31 de maio. Vejam bem, um fumante que não consegue se livrar do vício escrevendo sobre isso (sic).

Ah! A matéria você confere nesta edição.

Ocorre que o Dr. Marcos é também o pneumologista que, junto com a equipe da rede municipal de saúde, atua nos casos de Covid-19. Não me aguentei e falei com ele sobre o tema, mesmo não sendo a pauta principal e lá vai algumas das coisas que colhi na conversa.

Primeiro, vale destacar que fumante tem mais chances de se complicar com o tal de coronavírus (sim, eu sei), segundo, que a única paciente que necessitou de intubação no HCC foi a mulher que, infelizmente, veio a óbito (porém, caber salientar os diversos problemas de saúde que ele tinha, que, novamente, infelizmente, foram complicadas pela Covid-19 e lhe levaram à morte).

Segundo Dr. Marcos, o HCC está, sim, equipado para atender as demandas da comunidade quanto ao Covid-19, e ele acredita (aqui me imaginem fazendo sim, sim, com a cabeça) que o número de casos positivos vão aumentar na cidade, porém, sem graves consequências, como uma grande quantidade de pacientes intubados e ainda, uma fila de pessoas esperando pelo coveiro, causando um colapso absoluto no sistema funerário.

Mas, preocupante, Vogt pensa que a nossa Região, ainda não passou pelo famoso pico do coronavírus, o qual já pode ter acontecido em outros estados como SP ou RJ e ainda do norte do país.

Ou seja, em miúdos, teremos mais casos até alcançar o tal platô e começarmos a reduzir a famosa curva de casos. Mas, casos estes que serão muito reduzidos em termos de internações, intubações e mortes.

Ainda, que nem mesmo a comunidade científica sabe exatamente quando será o pico do vírus, nem no Estado, nem na região, nem em nenhum lugar do nosso lindo planeta azul, mas que, devemos estar preparados para o tal pico e que a presença da doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus é uma realidade e está entre nós, portanto, caro leitor, não é melzinho na chupeta para ser levada na brincadeira. Vamos cumprir os protocolos, usar máscara e lavar as mãos, afinal…

E, por fim, perguntei ao doutor sobre a famigerada, mal falada e muito usada cloroquina. Vogt disse que o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde está disponível em Canela e que é usado na tenda do HCC. Claro que dentro de critérios técnicos e avaliados pela equipe médica. O coquetel, que pode variar, mas, em geral, é o “combo” de cloroquina, azitromicina e sulfato de zinco, em geral, se aplicado no momento adequado, não é uma cura para o Covid-19, mas pode sim, ajudar o paciente a diminuir a carga viral e passar de uma maneira “mais fácil”, pelos efeitos da doença, auxiliando no tratamento.

Agradeço ao Dr. Marcos, foi muito boa a conversa!