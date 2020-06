Continua depois da publicidade

Nossa cidade, nossa Região, nosso Estado, nosso País, o Brasil, começa a flexibilizar o isolamento social que fingia que fazia.

No começo, o vírus só pegava quem viajava, depois quem trabalhava, agora, só pega quem estuda. Este vírus seletivo (no imaginário de alguns e na politicagem de outros), vai norteando nossa vida e alguns acreditam que haverá um novo normal.

Não, não haverá um novo, haverá um normal, com o qual aprenderemos a lidar, como lidamos com o sarampo, com a AIDS, com a tuberculose, com a H1N1…

A abertura é inevitável e a volta às atividades cotidianas mais ainda. Escrevi semana passada que as coisas iriam voltar ao normal, na medida que os cofres públicos fossem mermando e que recursos da União fossem chegando. Dito e feito.

A verdade, não aceita por alguns e não dita por outros, é que nossos governos não estavam preparados para um desafio desta envergadura e acabaram fazendo o que fazem de melhor: política.

Politizaram a doença, aos poucos começaram a aparecer os efeitos dos decretos de calamidade, mostrando desvios de verba por todo o país. Oiga-lhe tchê, os caras roubam e desviam recursos de respiradores. E o povo fica discutindo fascismo.

Enquanto muitos ficam tentando provar que o vírus é de direita ou de esquerda, ele vai ceifando vidas de pessoas que, na maioria, nem filiadas a partidos são. E ceifando vidas não apenas pelo Covid-19, mas pela depressão, pela fome, pela falta de saneamento…

Enquanto muitos discutem fascismo, as nossas velhas raposas políticas aprovam leis, ou quase, como o tal das “fake news”, que com a desculpa deslavada de combater a mentira, querem na verdade regular o território livre da internet num verdadeiro atentado à liberdade de expressão (e antes de vir lacrar no meu post, sugiro uma lida completa ao projeto).

O Brasil, definitivamente não é para amadores. É para profissionais, ladrões profissionais, travestidos de autoridades, que criaram leis que os favorecem e enchem de poder, e, no lombo de seus cargos, oprimem o povo que chego, os idolatra, e aqui fica minha crítica de FHC a Aécio, de Bolsonaro a Dilma, pois o Lula deveria estar preso e não está, assim como um milhar de políticos corruptos deste país.

Enquanto você levanta as hashtags lacradoras da hora, uma mãe de família perde o emprego, um pai de família tira a própria vida e milhões são desviados para a conta fantasma do político corrupto de plantão.

O coronavírus é a cortina de fumaça da vez, o conto da carochinha que você repete.

Quer lacrar na minha coluna?

Vou te dar a chance: diz aí uma política pública efetiva feita nos últimos meses, de direita, de esquerda ou da coluna do meio, que foi planejada e deu resultado! Diz, que eu quero ver!

Quando esta história toda acabar, alguns vão ter ganhado na loteria, mas, para a esmagadora maioria dos brasileiros, deu zebra!