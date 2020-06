“Parar de fumar é mudar de vida”!

Continua depois da publicidade

Programa de combate ao tabagismo de Canela é modelo para o Estado

O “Dia Mundial sem Tabaco”, data criada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e celebrada anualmente no dia 31 de maio, reforça os cuidados em relação à prevenção de doenças respiratórias, principalmente, em virtude da pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus.

Em Canela, existe um programa gratuito para auxiliar quem deseja parar de fumar e que conta com índices surpreendentes, ao ponto de servir de modelo para outras cidades do Estado.

A reportagem da Folha conversou com o médico pneumologista, Marcos Farias Vogt, que comanda o programa no município, desenvolvido na Unidade de Saúde Central, na Rua Sete de Setembro.

Vogt destaca que o tratamento é realizado em 60 dias, no primeiro mês com encontros mensais, em grupo, e após um semanal. “Nosso método é diferenciado, temos, por exemplo, a enfermeira Cristina, que é incansável neste programa, sendo responsável por grande parte do sucesso nos índices de pessoas que deixam de fumar”.

Cada grupo conta com 10 a 12 participantes e passam por uma equipe multidisciplinar. “O cuidado gera engajamento e por isso os bons resultados”, explica Marcos. “Oferecemos consulta médica, psicológica, nutricionista e dentista, fizemos todo o acompanhamento, gratuito, a partir da unidade central”.

O programa conta com fila de espera e a inscrição é diretamente na UBS Central. Assim que um novo grupo começa, os candidatos vão sendo chamados.

Importante deixar o vício

Além dos riscos em relação à Covid-19, o médico alerta que o uso frequente do tabaco é o principal fator de risco para o câncer de pulmão, boca e laringe, além de contribuir para o desenvolvimento de doenças como tuberculose, doença respiratória crônica, rinite alérgica e úlcera no aparelho digestivo.

“O tabagismo é responsável por 80% dos tipos de cânceres conhecidos. Mas, ainda outras 50 doenças em que o cigarro vai ter um fator prejudicial”, diz o pneumologista. “Deixando de fumar, vai diminuindo o risco. O maior deles é o de 10 anos para ter o mesmo risco de câncer de pulmão igual a quem não fumou”.

Por outro lado, o programa de Canela tem obtido 90% de eficácia, principalmente no período de 30 – 60 dias, o mais crítico, motivo de ser exemplo para outras cidades.

“É incrível a sensação que os pacientes têm de autoestima quando realmente para de fumar. É uma grande conquista”! Finaliza o médico.

“Parar de fumar é mudar de vida”!

O Brasil gasta, anualmente, R$ 56 bilhões no tratamento de pessoas doentes pelo cigarro. Proporcionalmente, a quantidade de fumantes vem diminuindo no Brasil, mas, nota-se que este número vem aumentando entre as mulheres e os jovens, estes últimos com o consumo de vaporizadores e narguilé.

Segundo Dr. Marcos, “esta nova modalidade de cigarros é ainda pior que o tradicional, alguns tipos de narguilé equivalem a 100 cigarros”.

Foto: Francisco Rocha – O pneumologista Marcos Farias Vogt comanda o programa para quem quer deixar de fumar, em Canela

Vai um incentivo aí?

Apesar de 70% dos fumantes demonstrarem interesse em parar de fumar, apenas 3% conseguem sem ajuda profissional. Com aconselhamento profissional, esse índice alcança mais de 10% e, quando associado ao apoio farmacológico, o sucesso chega a 35% dos casos.

A seguir, listamos nove benefícios que o ex-fumante experimenta a partir do momento em que abandona o vício:

1. 20 minutos depois: sua pressão sanguínea e pulsação voltam ao normal;

2. Após 2 horas: Não há mais nicotina no sangue.

3. Após 8 horas: o nível de oxigênio no sangue se normaliza;

4. 2 dias depois: Seu olfato e paladar melhoram, assim você sente melhor os cheiros e degusta melhor a comida;

5. Depois de 3 semanas: A respiração fica mais fácil e a circulação sanguínea melhora;

6. Após 1 ano: O risco de doenças coronarianas cai pela metade;

7. Depois de 10 anos: O risco de infarto é igual ao de quem nunca fumou e o risco de câncer de pulmão cai pela metade;

8. Após 15 anos: O risco de AVC volta ao nível do não fumante;

9. Ao interromper: a mortalidade por Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) diminui progressivamente quanto maior for o tempo que a pessoa parou de fumar.