2ª Cia de Bombeiros Militar atendeu 17 ocorrências no fim de semana

Continua depois da publicidade

Na última sexta-feira (05), por volta das 10h40min, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio na Rua do Quilombo, no bairro Sesi. Chegando ao local, os bombeiros se depararam com um pequeno foco em lixo e restos de vegetação, que segundo o morador, alguém havia colocado fogo no pátio dele. A guarnição orientou o proprietário do imóvel sobre a proibição de queima de materiais orgânicos na área.

Logo em seguida, por volta das 11h30min, a guarnição canelense foi acionada para atender uma ocorrência de mal súbito na Av. João Pessoa em Canela. Chegando ao local, a vítima estava consciente, desorientada e sem sinais de traumas e escoriações. Foi realizado a imobilização com maca e deslocamento ao HCC.

Por volta das 15h10min, a guarnição canelense da 2ª Cia de Bombeiros Militar foi acionada para atender um princípio de incêndio em residência, na Rua Bandeira no bairro Canelinha. O fogo teria iniciado após a tentativa de uso de lareira, situação recorrente em temporada de inverno. No local, os bombeiros encontraram a situação controlada. Foi realizado vistoria no forro e demais áreas atingidas pelo fogo. O morador foi orientado sobre manutenção e limpeza da lareira.

Ainda durante a tarde, por volta das 16h, a guarnição canelense atendeu uma ocorrência de queda de motocicleta. No local encontraram o condutor consciente e com sinais de embriaguez. O motociclista se recusou a ser atendido pelos bombeiros, assinando um termo de recusa. A Brigada Militar chegou ao local e seguiu os protocolos de atendimento.

Na parte da noite, outras 5 ocorrências foram atendidas pela 2ª Cia de Bombeiros Militar. No Caracol, às 21h30min, a guarnição canelense atendeu uma ocorrência de incêndio em poste de luz. O poste de luz foi isolado e a RGE foi acionada.

30 minutos mais tarde, na Av. João Pessoa, no Centro, aconteceu um acidente entre carro e moto. No local havia duas vítimas, já sem capacete, atendidos pelo SAMU. Ambos não apresentavam lesões e estavam estáveis.

Às 22h16min, na rua São João, no bairro Eugênio Ferreira, a guarnição canelense foi acionada para atender uma ocorrência de queda de árvore em residência. No local a guarnição encontrou a árvore apoiada na residência. Foi realizada a supressão da fonte de perigo. Mais tarde, por volta das 23h, outra queda de árvore foi alvo do serviço dos bombeiros de Canela. Na rua Godofredo Raimundo, também no bairro Eugênio Ferreira, uma árvore estava obstruindo a via. Foi realizada a desobstrução da rua e notificado que a queda havia atingido a fiação elétrica. Ainda no bairro Eugênio Ferreira, por volta das 23h20min, na rua Gustavo Muller, a guarnição em serviço foi acionada para atender uma ocorrência de rede elétrica em via pública. No local foi constatado ser uma rede telefônica obstruindo a via, foi realizado o corte da rede para desobstruir a pista de rolamento.



No sábado (06), foram registradas três ocorrência. Duas foram sobre quedas de árvores, a mais grave ocorreu no bairro Laje de Pedra, onde uma árvore danificou 8 telhas de uma residência. A terceira ocorrência do dia foi um alarme falso, onde pedestres relataram ter avistado um incêndio em residência na rua Dona Carlinda, no centro de Canela. No local foi constatado ser fumaça de uma lareira.

No domingo (07), foram atendidas outras 5 ocorrência, destas, 4 em Gramado. No início da madrugada de domingo, na rua Julio Travi, no Distrito Industrial de Canela, a guarnição canelense foi acionada para atender uma ocorrência de queda em via pública. No local, uma pessoa com sinais de embriaguez foi atendida pela equipe de resgate, mas se recusou a ir ao hospital.

Em Gramado, na rua Acácia Negra, no bairro Avenida Central, a guarnição gramadense foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em cano de lareira. O local foi vistoriado e não foi constatado maiores danos ao imóvel.

Ainda em Gramado, a 2ª Cia de Bombeiros Militar atendeu outra ocorrência de queda de árvore. No local foi encontrado um eucalipto de porte médio, que havia cedido suas raízes, atingindo um muro de um prédio vizinho, uma parede de acesso a garagem e a janela de um apartamento. Foi realizado o corte de galhos que prendiam a árvore ao prédio.

Por fim, a guarnição gramadense foi acionada outras duas vezes no domingo, em uma das ocasiões foi chamada para combater um princípio de incêndio, durante o deslocamento, a guarnição foi avisada que a situação já havia sido controlada pelos moradores.

A última ocorrência do dia aconteceu no bairro Avenida Central, onde a guarnição em serviço combateu um princípio de incêndio em lareira, após o combate orientou sobre procedimentos de segurança.

A 2º Cia de Bombeiros Militar orienta a fazer a manutenção de lareiras e fogões, bem como, a limpeza dos canos de exaustão de fumaça, mantendo afastado a fonte de calor de objetos tais como (madeira, plásticos, tecidos e inflamáveis)