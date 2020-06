Empresas de Gramado têm consultoria gratuita do Sebrae

Continua depois da publicidade

Numa parceria com a Secretaria Municipal de Turismo de Gramado, o Sebrae está oferecendo consultorias online de apoio às micro e pequenas empresas que estão relacionadas indireta ou diretamente com o turismo no município. O serviço é gratuito.

Para participar, os empresários devem acessar o site novoturismo.gramado.rs.gov.br e manifestar seu interesse pela consultoria personalizada preenchendo seus dados. O Sebrae entrará em contato para agendar a consultoria. Será concedida uma hora de atendimento gratuito por meio de vídeoconferência. São inúmeros conteúdos e palestras disponíveis para acesso e download no portal também, além de conter links para os sites oficiais onde estão os decretos e dados sobre o coronavírus em Gramado. Entre as palestras online, há com dicas de atendimento para reter e conquistas clientes usando canais digitais, além de falas sobre inovação nos modelos de negócios pós-coronavírus.

O site também está disponibilizando em parceria com o Sebrae conteúdos e cursos sobre: gerenciamento de crises financeiras; orientações e impactos trabalhistas; orientações ao crédito; planejamento para inovar; criatividade dos negócios para superar o coronavírus; marketing digital; reforçando a saúda da empresa; e como conquistar e manter clientes.

Movimento Gramado 2030: Turismo, Tecnologia e Design

Esta ação integra o movimento Gramado TTD 2030, criado pela Secretaria Municipal de Turismo com o objetivo de promover a transição da atividade turística de Gramado para a economia digital. A intenção é apoiar o empreendedorismo no setor turístico e a aquisição de novas habilidades digitais, incentivar a criação e desenvolvimento de startups, bem como fomentar a inovação do setor em Gramado, através de ações interligadas com o trade turístico, entidades, universidades e demais secretarias do município.

Para mais informações, acesse: novoturismo.gramado.rs.gov.br

Foto: Divulgação