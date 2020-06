Wyndham Gramado prepara jantar especial no Dia dos Namorados

Continua depois da publicidade

O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, em Gramado, preparou um jantar especial para os casais apaixonados neste Dia dos Namorados (12), sexta-feira. O cardápio, pensado especialmente para a noite mais romântica do ano, tem opções de entrada, prato principal e sobremesa a escolha dos clientes.

Para o prato principal, as opções serão salmão em crosta de ervas ao molho siciliano, aspargos verdes grelhados e arroz com amêndoas; medalhão de filet ao molho carménnère com risoto de pinhão e espumante; ou peito de peru ao molho de framboesas, batata estufada e risoto de zucchini com brie. Para a entrada, os casais podem escolher entre ceviche, vol ou vent de cogumelos e endívias recheadas. De sobremesa, as opções são creme brûlèe, mil folhas de frutas vermelhas ou grand gateau dois amores. O jantar, que inclui ainda um brinde de espumante cortesia, custa R$ 300 para o casal (+ 10% de serviço e bebidas à parte).

A noite especial dos namorados no Wyndham Gramado terá música ao vivo e decoração com flores e velas nas mesas do Restaurante Signature. “Gramado é a cidade mais romântica do Brasil e cenário ideal para momentos a dois. Nesta data tão especial, com o friozinho do inverno na Serra Gaúcha, nosso jantar de Dia dos Namorados foi pensado em todos os detalhes, para proporcionar uma experiência inesquecível aos apaixonados”, observa o gerente geral do hotel, Marc Balanger. Aos sábados, o restaurante do Wyndham Gramado serve feijoada completa no almoço e sequência de fondue (queijo, carnes e chocolate) no jantar. A sequência de fondue também é servida nas noites de sexta-feira, exceto neste dia 12 de junho, que terá o cardápio especial do Dia dos Namorados.

Ampliando cuidados com higiene e segurança, o Wyndham Gramado Termas Resort & Spa adotou uma série de medidas contra o novo coronavírus, seguindo o Manual de Recomendações Operacionais desenvolvida pela equipe corporativa da Wyndham Hotels & Resorts: ampliação da limpeza, ventilação de espaços, ocupação de quartos após 72 horas do último check-in, medidas para garantir distanciamento entre pessoas, uso de máscaras, aferição de temperatura de hóspedes e colaboradores, disponibilização de antissépticos, análises da qualidade do ar, capachos sanitizantes na recepção e entrada de colaborares, entre outras precauções.