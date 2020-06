Coordenador do Direito da UCS Hortênsias lança segunda obra

Continua depois da publicidade

Exemplares vendidos terão direitos autorais revertidos ao Hospital de Caridade de Canela

O advogado e professor Guilherme Dettmer Drago, coordenador do curso de Direito da UCS Hortênsias, acaba de lançar seu segundo livro. Manual de Direito Constitucional – Da Organização do Estado à Ordem Social, editado pela EDUCS, encerra a temática, segundo o autor.

A obra traz uma linguagem de fácil compreensão, tornando-a de agradável leitura não só a estudantes e profissionais do Direito como para interessados pelo tema. Nela, vários mapas conceituais facilitam a compreensão dos assuntos abordados. Para além disso, o autor fez uma profunda pesquisa na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, procurando embasar os tópicos propostos no livro com o pensamento da Suprema Corte.

A UCS Hortênsias disponibiliza exemplares para venda, ao custo de R$ 30,00, com agendamento pelo WhatsApp (54) 9 9941.8476. “Assim como ocorreu no primeiro livro, todo o valor referente aos direitos autorais será repassado ao Hospital de Caridade de Canela. Como cidadão, é o mínimo que posso fazer”, explica Drago sobre a ação que se repete em prol da casa de saúde. Sites como Amazon e na maioria das livrarias de Caxias do Sul

No ano passado, a o primeiro volume tratou do conceito de Constituição até intervenção federal. Já a proposta do segundo foi englobar toda a organização dos poderes da União (Executivo, Legislativo e Judiciário), com assuntos alusivos às funções essenciais à Justiça, ao sistema constitucional das crises, ao controle de constitucionalidade até a ordem social.

“No último capítulo dediquei um estudo específico sobre os princípios constitucionais da administração pública. Não haverá outro livro sobre Direito Constitucional, pelo menos por enquanto. No próximo ano será lançado outro livro, cujo título será Licitações e Contratos Administrativos, também pela EDUCS”, anuncia Drago.