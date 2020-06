Voges & Barbacovi se moderniza para atender em meio a pandemia

Continua depois da publicidade

O cenário mundial mudou algumas leis, trouxe novas normas e resoluções e abriu brechas até então inimagináveis. Com este panorama o escritório Voges & Barbacovi, tomou algumas medidas para se adequar à demanda e necessidades dos clientes. A retomada dos serviços de forma digital era uma urgência. “Uma das áreas de maior atuação da nossa empresa é o Direito previdenciário, onde encaminhamos e acompanhamos o processo de benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxilio doença, auxílio acidente, dentre outros. As pessoas necessitam diversos benefícios da Previdência Social, e o trabalhador contribuiu uma vida inteira não quer esperar tudo isso passar para entrar com o pedido de aposentadoria, por exemplo”, destaca Cari Aline Niemeyer, advogada inscrita na OAB/RS 69.657 sócia do escritório.

As novas regras e procedimentos que limitam o dia a dia da população acabam por também, indiretamente, gerar novas demandas. O enfraquecimento da economia é uma realidade, e daí decorre fatos como a necessidade de revisar e renegociar contratos, a exemplo, os contratos de locação, fato que se mostra não só uma possibilidade, mas sobretudo uma necessidade fazer neste momento. Se de um lado há o locatário, que necessita equilibrar suas despesas, de outro lado tem-se os donos dos imóveis, que apesar de sensíveis ao que acontece, não podem ser lesados. “Precisamos assim estar disponíveis para atender de modo seguro a todos” refere Smalei Okamura, advogado inscrito sob a OAB 71.302, também sócio do Escritório. “Estes assuntos se tornaram vitais nas relações entre locador e locatário e para a sobrevivência das empresas e na área do direito empresarial” refere o Advogado Roberto Maldaner, OAB/RS 71.659, outro sócio que compõe o escritório.

As novas realidades alcançam também de sobremaneira as relações de emprego e renda, sendo crucial que se tenha redobrada atenção às novas, modernas e alteradas normas trabalhistas. Os advogados José Inácio Barbacovi, OAB/RS 24.327 e Paulo Roberto Voges, OAB/RS 24.389, ambos sócios fundadores do escritório e com larga experiência de mais de 30 anos de atividades no direito do trabalho, no direito civil e no direito previdenciário indicam como crucial para as negociações serem seguras que sejam elas acompanhadas por advogado conhecedor da área.

A atuação e participação advocatícia de forma a tornar a relação entre empregadores, empregados e sindicatos mais cômoda é de grande importância para evitar que surjam conflitos em processos, que necessitem a intervenção do judiciário.

A fim de atender a estas variadas demandas e segmentos, aos cinco sócios do escritório, somam-se outras três advogadas associadas, Aline Bazzan Barbacovi (OAB/RS 93.425), Bruna de Oliveira Cardoso (OAB/RS 98.121) e Marian Pütten de Oliveira Voges (OAB/RS 86.026), bem como, outros cinco colaboradores que, formando uma equipe multidisciplinar, empenham esforços para prestar todo o apoio às atividades jurídicas.

Este novo momento também foi marcado por uma nova identidade visual. A empresa entendeu que era hora de atualizar a maneira como se comunica o público em geral e uma marca atual e moderna ajuda neste processo. A nova marca é mais clean, mas transmite algumas características como retidão, seriedade, tradição, confiança e profissionalismo que estão sempre presentes nos valores da empresa, que atua desde 1988.

A sociedade Voges & Barbacovi atende nos municípios da Serra Gaúcha e, devido a sua estruturada equipe, somada aos mais de 30 anos de experiência, vem atuando em praticamente todas as áreas do direito (previdenciário, direito civil, comercial e contratual, trabalhista (empresarial), condominial, imobiliário, sucessões e planejamentos sucessórios, direito do consumidor, entre outras.

Alcançar segurança com base em conhecimento é uma tarefa que se alcança, sobretudo, pelo empenho da equipe na busca inconstante pelas atualizações das leis e dos julgamentos, aonde a equipe de oito advogados e estagiários de suporte empenham esforços.

O atendimento online, na medida do possível, foi a primeira medida implantada, ainda em março, pelos sócios Paulo Roberto Voges, José Inácio Barbacovi, Cari Aline Niemeyer, Smalei Okamura e Roberto Maldaner, que também renovaram a marca e ampliaram a presença nas redes sociais: “É tempo de muitas mudanças, precisamos trazer informação com credibilidade e responsabilidade para as pessoas. As redes sociais ocupam boa parte da vida de todos atualmente e achamos que este era um canal importante para a nossa comunicação”, explica Roberto Maldaner, que além de atuar no direito empresarial e do trabalho, é o responsável por acompanhar as modificações de identidade visual e presença na mídias sociais da empresa, sempre com o foco informativo, a fim de orientar e educar a população sobre seus direitos.