Continua depois da publicidade

A grande mídia, os grandes veículos de comunicação, escolheram um lado, desde de que o novo coronavírus apareceu. O lado do medo. Poucos são os grandes veículos que dão espaço a alguma voz que seja contra o #fiqueemcasa.

Li, de uma colunista tradicional do GZH, que o Governador Eduardo Leite está “agindo com prudência” e que não é hora de afrouxar as medidas de contenção do novo coronavírus.

Em outra matéria, diz que Leite não escondeu a irritação pela desobediência dos prefeitos às bandeiras impostas às suas regiões, ameaçando uma retaliação judicial.

“Péra”, desobediência?

Eduardo Leite é uma criança brincando de governar uma fazendinha de gaúchos? E alguns teimam em desobedecer? É isso?

Eu não gosto de elogios a políticos por este motivo, foi só elogiarem o tal Plano de Distanciamento Controlado, aventando servir de modelo a outros Estados e pronto: o sistema de bandeiras criado pela UfPel foi transformado na bíblia do coronavírus dos gaúchos.

Já escrevi aqui, Leite é um piadista.

Desde 20 de março, não houve um movimento no Governo do Estado a fim de habilitar novos leitos de UTI na Região das Hortênsias. Gramado está correndo com suas pernas para aumentar sua capacidade de atendimento.

Canela, com todos os problemas do HCC, também começa a trilhar este caminho.

E o que fez Eduardo Leite pela Região? Mandou ficar em casa e plantou uma bandeira vermelha nos municípios da Serra.

Hoje (16), o Governador deve se pronunciar quanto à revisão exigida pelos prefeitos nos dados do Distanciamento Controlado. Eu duvido muito que ele volte atrás.

Se isso acontecer, nada mais justo que o levante dos prefeitos quanto à normativa, que até pode ter sido feita com fundo científico, mas que leva em conta as variáveis que interessam somente para as quem colocou no cálculo.

Você não pode calcular a área do círculo utilizando o Teorema de Pitágoras, nem por isso a expressão matemática criada pelo grego deixa de ser ciência. A mais brilhante ciência, ainda que exata, pode ser totalmente inútil se utilizada de forma inadequada.

O que fazem com a Região das Hortênsias é injusto e trará prejuízos incalculáveis, mesmo para os magos da ciência de Pelotas (se bem que eles não estão nem aí pra isso).

Portanto, eu escolho o outro lado do balcão. O lado da coragem, o lado de botar a cara a tapa, o lado de trabalhar e lutar para seguirmos nossas vidas.

Governador, deixe a teimosia de lado e tenha coragem. A Região das Hortênsias agradece.