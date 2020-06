Gramado Canela Convetion & Visitors Bureau trabalha em uma possível reversão de bandeira na região

Continua depois da publicidade

O Gramado Canela Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias está em plena atividade desde que o governo do Estado do Rio Grande do Sul classificou a área na bandeira vermelha, neste sábado, 13/06. Desde domingo, 14/06, os executivos da entidade estão se reunindo junto a autoridades diversas frente ao cenário do novo enquadramento. Ontem, o encontro foi entre os componentes do Comitê de Crise de Gramado, com o objetivo de compreender melhor o regramento, encontrar um maior entendimento do que significa a bandeira vermelha, tal como investigar se existem meios de reversão. Hoje, segunda, 15/06, a reunião dos prefeitos da Associação dos Municípios de Turismo da Serra (Amserra) levantou elementos que comprovem a situação dos municípios da Região das Hortênsias, que se difere de outros municípios da macro região demarcada pelo Estado. Todo esse movimento foi acompanhado de perto pela CVB e tem como meta levar ao governador do Estado, Eduardo Leite, um panorama diferente da situação. O gerente executivo no CVB, Luciano Gonçalves, explica que a Amserra está atrás de alternativas para reverter a bandeira, mediante inserção no sistema de saúde de dados que comprovem o quão a situação está sob controle em relação à doença. “Nosso posicionamento oficial é em prol do funcionamento dos empreendimentos turísticos, de hospedagem, do comércio e gastronômicos da região como se estivéssemos em bandeira laranja”, pontua Eduardo Zorzanello, presidente do CVB.