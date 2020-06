Gramado habilita nove leitos de UTI para Covid-19

Continua depois da publicidade

Ala temporária pode ser alternativa para criação da microrregião das Hortênsias no Modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado

O Hospital Arcanjo São Miguel, de Gramado, apresentou nesta quinta (18), uma nova ala de tratamento intensivo, exclusiva para Covid-19.

São nove novos leitos de UTI que já entram em atividade nesta quinta, oito habilitados pelo Ministério da Saúde e um habilitado pelo Governo Estadual.

Diretor Superintendente do HASM, Márcio Slaviero, disse que, apesar de a estrutura ser temporária, esses equipamentos e o treinamento da equipe ficam como legado da pandemia para o Hospital, aumentando a capacidade técnica de atendimento.

Equipe da nova ala de UTI Covid, com a direção do HASM e o Prefeito Fedoca

O HASM possui 10 leitos de UTI padrão, onde sete são dedicados ao SUS e três às internações particulares e planos de saúde. Hoje, todos os leitos estão ocupados, mas nenhum com pacientes de Covid-19.

“São UTIs Covid, mas muito superiores a outros leitos que estão sendo habilitados no Estado e no País, com esta finalidade”, disse Slaviero. “No tratamento de Covid-19, mudam os protocolos de saúde e os EPIs – Equipamento de Proteção Individual, utilizados pela equipe”.

Além disso, um reforço de 10 funcionários na enfermagem, além de equipe médica, foi necessária para a habilitação dos leitos.

Uma luz para a região

Márcio Slaviero e Fedoca Bertolucci, na UTI Covid do HASM

Slaviero afirmou que a ocupação destes leitos deve ser determinada pela Central de Leitos do Estado, logo, não é garantido que pacientes da região sejam designados para eles, mas que há um apelo junto à Secretaria de Estado da Saúde para que essas unidades, desde que vagam, sejam as prioritárias para pacientes de Canela, Gramado, Nova Petrópolis e Picada Café.

São Francisco de Paula, apesar de fazer parte da Região das Hortênsias, pertence a outro mapeamento de saúde e sua referência é Taquara.

Microrregião Hortênsias

O Prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, que esteve presente na cerimônia, afirmou que “Gramado mais uma vez está na vanguarda. Espero que tenhamos um pouco de paz, que Gramado não seja atingida por algo que não fez, como no sábado passado”, em referência à classificação na Bandeira Vermelha do Modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado.

Ele acredita na criação da microrregião Hortênsias, ainda que em caráter temporário e que, “com o trabalho de Gramado, essa microrregião pode voltar a laranja, quem sabe amarela”

“Vidas humanas devem ser vistas caso a caso e não por dados de computador, não sou pneu para ser pressionado”, disse o prefeito, “atrasei o que pude o decreto municipal. Estamos fazendo apelos e acredito que devam ser atendidos pelo trabalho que nossas cidades vem fazendo na prevenção ao coronavírus e ao número de casos”.

Imagens: Francisco Rocha