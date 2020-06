Polícia Civil de Canela lança campanha de distribuição de casacos de lã para bebês

Continua depois da publicidade

Projeto é realizado em parceria com o Centro Materno Infantil

A Polícia Civil de Canela lançou, na tarde desta quinta-feira (18), mais uma campanha social para auxiliar a comunidade carente da cidade. Desta vez, o Delegado Vladimir Medeiros, idealizador do projeto, pretende distribuir mais de 100 unidades de casacos de lã para recém-nascidos e bebês carentes da cidade.

A ação, além de distribuir os casacos aos bebês de famílias carentes, pretende arrecadar fundos para a reforma do sistema de iluminação externa do prédio da Delegacia de Polícia.

“O canelense que tem condições financeiras pode ajudar um bebê carente neste inverno e, ainda, contribuir para a reforma da instalação elétrica da Delegacia; para isso, basta depositar um valor simbólico na conta do CONSEPRO de Canela, entidade que auxilia a Segurança Pública na cidade, e adotar simbolicamente um bebê, que receberá o casaquinho de lã”, informou a autoridade policial.

O projeto vai além. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, as doações ocorrerão de modo a que as mães dos bebês compareçam no Centro Materno Infantil com seus bebês e a carteira de vacinação da criança, para atendimento especializado.

“Além de receber o casaco, será uma oportunidade para que o bebê seja avaliado em relação a sua saúde, vacina, crescimento e desenvolvimento, com serviços de pesagem e medição de estatura pelos profissionais de Saúde do Centro Materno”, afirmou Medeiros.

A Secretaria de Assistência Social também participa da ação, com complementação de leite à família que precisar.



Como contribuir para a campanha:

Para adotar simbolicamente um bebê e doar um casaco de lã, basta depositar um valor a partir de R$ 50,00 (cinquenta reais) na conta-corrente do CONSEPRO, entidade que auxilia a Segurança Pública em Canela:

Banco Sicredi (748)

Agência 0101

Conta 38418-5

CNPJ 90.615.006/0001-66

Conselho Comunitário Pró Segurança Pública



O Delegado Vladimir Medeiros informou que a intenção é que, “com a participação da comunidade, possamos auxiliar as famílias que precisam neste inverno, inclusive com orientação e cuidados aos bebês mais vulneráveis, e ainda viabilizar a reforma da rede elétrica do prédio da Delegacia de Polícia, que hoje apresenta necessidade de reparos na iluminação”.

O ato de lançamento do projeto ocorrerá dia 25 de junho (quinta), às 14h, no Centro Materno Infantil, localizado na Av. João Pessoa, n.º 104.

Informações sobre a ação podem ser obtidas pelo telefone do Centro Materno: (54) 3282-5118.

Fotos: Reprodução/PC Canela