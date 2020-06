Canela acelera investimento em tecnologia durante a pandemia

Continua depois da publicidade

Iniciativas do município serão apresentadas durante o Webinar das Cidades Digitais da Serra Gaúcha; Evento compartilha soluções contra os efeitos da covid-19

Manter os serviços públicos funcionando durante a pandemia é um dos desafios das Prefeituras neste momento. Em Canela, a estrutura em fibra óptica da Prefeitura deu condições para que a equipe de tecnologia disponibilizasse o acesso remoto aos servidores, em especial aqueles que fazem parte do grupo de risco. “Foi uma semana intensiva após o decreto de fechamento pelo Estado para colocar muita gente, que não poderia vir para a Prefeitura, trabalhando de casa”, lembra o diretor de Tecnologia de Informação de Canela, Eduardo Macedo.

Canela é um dos municípios convidados do Webinar das Cidades Digitais da Serra Gaúcha que será realizado na próxima terça-feira (23), às 10 horas, pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a S. Clara Comunicação. Um evento online inédito, apresentado pela jornalista Valdireni Alves, para trazer as formas encontradas pelas Prefeituras para minimizar os efeitos da crise nas cidades. “É uma forma de darmos continuidade ao trabalho presencial feito pela Rede Cidade Digital com congressos e fóruns regionais, de estímulo à modernização dos municípios, promovendo o compartilhamento de soluções também pelo meio virtual que auxiliem as Prefeituras neste momento difícil enfrentado”, observa o diretor da RCD, José Marinho.

Segundo o diretor de TI de Canela, a crise do coronavírus acelerou a implantação de alguns projetos, entre eles a tramitação de processos de arquitetura e meio ambiente totalmente de forma eletrônica. Enquanto na Saúde a informatização também foi acelerada, Macedo ressalta que o momento atual fez Canela repensar a forma de levar o ensino à distância para a rede municipal. “É preciso inserir os professores no mundo da tecnologia e saber a real dimensão de conectividade dos alunos. Estamos aproveitando a pandemia para fazer estudos de viabilização e usar a nossa estrutura para dar acesso aos alunos”, adianta Macedo, acrescentando que um portal foi desenvolvido para disponibilização de materiais de apoio aos estudantes.

Nesta semana, Canela lança um mapeamento georreferenciado da covid-19, informando a população sobre os casos por regiões e bairros do município. Todos os detalhes das inovações de Canela serão apresentados durante o Webinar das Cidades Digitais da Serra Gaúcha, na próxima terça-feira.

As inscrições são gratuitas para servidores públicos, entidades/universidades e podem ser feitas pelo https://www.sympla.com.br/rcd.

O evento tem a parceria da S. Clara Comunicação e STG Soluções, além do apoio institucional das Associações de Municípios Amserra (Turismo da Serra) e Amesne (Encosta Superior do Nordeste).