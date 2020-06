Gramado – Secretaria da Cultura recebe credenciamento para apresentações artísticas e oficinas online

Continua depois da publicidade

A Secretaria da Cultura de Gramado abriu edital para credenciamento de apresentações artísticas e oficinas online nos segmentos de teatro, música, artes visuais, literatura e artesanato. A ação denominada “Gramado Cultura Virtual” prevê o repasse de R$ 700,00 por atividade virtual apresentada. São 10 vagas de teatro, 10 vagas de música, 10 vagas de artes visuais, 10 vagas de artesanato e 5 vagas de literatura. Os recursos são do Fundo Municipal de Cultura.

O credenciamento contempla pessoas físicas (PF), pessoas jurídicas (CNPJ) e associações. A entrega dos documentos dos interessados, deve ser feita na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Gramado, situada na Avenida das Hortênsias, nº 2029.

O secretário da Cultura, Allan John Lino, destaca que os recursos são do Fundo Municipal de Cultura e tiveram a sua aplicação neste projeto aprovados pelo Conselho Municipal de Cultura. “É uma forma de valorizarmos os artistas de Gramado neste momento e oferecer entretenimento à comunidade de uma forma virtual”, afirmou Allan. Para a presidente do Conselho Municipal de Cultura, Juliana Sehn, a expectativa é de que “a gente consiga abraçar o maior número possível de artistas. A verba para este projeto está toda dentro do Fundo de Cultura e não está sendo retirado valor algum de outra secretaria”. Juliana lembra que a classe cultural é muito grande e está sendo afetada pela pandemia. “Temos inúmeros artistas dos mais variados segmentos que dependem dos eventos da cidade. Todo e qualquer evento que a cidade promove, estes artistas estão presentes. Muitos fizeram disso a sua vida. Não tendo estas atividades, muitos ficaram em situação mais grave, com dificuldade financeira. E este auxílio financeiro é o que podemos dar, por enquanto. Mas enquanto Conselho e Secretaria, estamos buscando novas alternativas para ajudá-los neste momento”.

As apresentações

De acordo com o edital, as apresentações virtuais ou oficinas online ocorrerão da seguinte forma:

– Os projetos serão selecionados nas modalidades de trios, duos ou solos, respeitando o limite de espaço segundo a recomendação da OMS;

– Cada projeto credenciado terá tempo estimado de 45 minutos, para desenvolver atividade única e exclusivamente em ambiente virtual (ao vivo ou gravado);

– Cada atividade terá o dia e horário já estipulado pela Secretaria Municipal da Cultura;

– As atividades serão apresentadas pela plataforma pública, através da página da Secretaria da Cultura;

– A página da Secretaria da Cultura anunciará com antecedência cada apresentação, no entanto, cada artista será responsável por divulgar e cativar seu público;

– As atividades de oficinas poderão ter interação ao vivo com o público;

– Cada artista apresentará previamente, no ato do credenciamento, a sua atividade proposta, de acordo com o regulamento do credenciamento;

– Cada artista deverá informar a classificação indicativa da idade em suas atividades;

– É de responsabilidade do município o pagamento de ECAD caso necessário;

– Deverá ocorrer a cessão de direitos de uso de imagem e voz;

– É vedado a divulgação de quaisquer tipos de marca.

Exigências de credenciamento

Para o credenciamento é necessário:

– Apresentação de documentos exigidos pelo departamento de compras;

– Comprovação de residência em Gramado;

– Comprovação de atuação cultural no município, há, pelos menos, 3 anos;

– Comprovação de vínculo com a empresa ou associação que emitirá a nota fiscal através de ata;

– Apresentação de plano de desenvolvimento da atividade virtual proposta.

Já para habilitação é necessário os seguintes documentos, disponíveis no link: https://www.gramado.rs.gov.br/storage/attachments/6Y6Bx7WOGuhjKVhlOAS9Rh0bqtr7OQsk3pHYSPdJ.pdf

Texto: Ilton Muller e Sophia Dienstmann

Foto: Sophia Dienstmann