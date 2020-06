Continua depois da publicidade

Vejo muitas pessoas criticando o turismo, com se fosse este o fator de contágio do novo coronavírus na região. Mas, olhando o mapa do Estado, a gente nota que regiões como a da fronteira e a do centro do Estado, que tem números muito semelhantes aos nossos, não são turísticas.

Além disso, Missões também é uma região turística e conseguiu voltar à bandeira laranja.

É preciso que as pessoas entendam, e eu entendo isso, que é normal ter medo de contrair a Covid-19. Sim, as pessoas têm medo de morrer por este vírus. Mas também é preciso ter bom senso e coragem.

Hoje, salvo raras exceções, o dinheiro que circula em Canela e Gramado vem da mão do turista. A sua atividade pode ser outra, mas o que faz com que o seu cliente tenha dinheiro para lhe pagar, é o turismo.

E quando eu falo isso, não estou dizendo para deixar os cuidados de lado. Sim, use e exija que usem máscaras, utilize álcool gel, evite aglomerações, faça distanciamento em filas, mas não condene o turismo.

Precisamos da abertura dos comércios e serviços. Precisamos seguir as nossas vidas.

Se encontrar um turista sem máscara, na rua, você pode, educadamente, explicar que é necessário o uso de máscara. Não precisa odiá-lo ou agredi-lo verbalmente.

Nossa região sempre foi hospitaleira. E vamos continuar sendo.

Viva o turista e viva as riquezas que eles trazem para nossa região.

Por fim, deixo aqui o registro da indignação e da coragem que o Cláudio Casagrande teve ao colocar um letreiro na fachada de sua loja, a Casa dos Colchões.

Alto risco? “Péra, lá”!

O mundo é um local de alto risco de contágio por coronavírus. Vamos então mudar de planeta?

Trabalho é vida, é dignidade

O cidadão tem o direito de escolher se quer trabalhar ou não. O cidadão tem o direito de ir e vir. Esta decisão deve ser do cidadão. O Estado tem o dever de proporcionar um cuidado e um tratamento adequado de saúde. Este é um dever, com o qual o Estado (históricamente, é preciso que se diga), não tem cumprido.

Porque o Estado quer tirar direitos do cidadão?

Em Farroupilha, o vereador e médico Thiago Brunet (PDT), usou o grande expediente na sessão da Câmara de Vereadores desta segunda (15), para manifestar sua contrariedade, a medida tomada pelo governo do estado em classificar a Serra Gaúcha com bandeira vermelha para o combate à Covid-19.

Para Brunet, agora é necessário enfrentar o vírus com todos os cuidados que a ciência vem ensinando, ou seja, com distanciamento social, evitando aglomerações, utilizando álcool gel frequentemente e que as pessoas se protejam com o uso de máscaras, mas que as pessoas precisam trabalhar. Ele também comentou que desta forma, de deixar as pessoas em casa, não foi provado que o vírus não se propaga.

Se tiver um tempo e quiser ver a manifestação do vereador, que é do PDT (partido dito de esquerda, vejam só!) e que é médico, clica aqui!