Prefeito Constantino participa de reunião virtual da região da Serra

Encontro teve como objetivo a apresentação dos indicadores do Observatório Regional de Saúde

Os prefeitos das cidades da Macrorregião Serra se reuniram em uma videoconferência na tarde de hoje (23). No encontro, a professora Scheila de Avila e Silva apresentou os dados do Observatório Regional de Saúde da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, criado para monitorar diariamente os índices do modelo de distanciamento controlado, possibilitando aos municípios, tomar decisões e atuar rapidamente em estratégias de saúde que visem reduzir a expansão da pandemia e promover a saúde nos 49 municípios que compõem a região da Macroserra.

O observatório foi criado após a região entrar, na semana passada, na bandeira vermelha e esse trabalho foi importante para a reversão na semana seguinte para a bandeira laranja, fato esse considerado uma grande vitória que simboliza a capacidade de mobilização da região em superar desafios materializados através da união de esforços, foco, objetivos claros com articulação e muito trabalho através das associações de municípios e entidades de todos os segmentos da sociedade.

Constantino destacou que nos dados apresentados houve uma melhora significativa da performance e na capacidade de atendimento na saúde em toda a região, aumentando o número de leitos de UTI e diminuindo os pacientes internados, casos ativos e recuperados decorrentes ao coronavírus. A preocupação no momento é o número de óbitos que vem aumentando na Serra nesta semana, o que pode ocasionar uma nova colocação como bandeira vermelha.

No encontro, a pedido do prefeito Constantino, a titular da 5ª Coordenadoria da Saúde, Tatiane Fiorio destacou o que foi anunciado em live pelo Governador Eduardo Leite e que consta no decreto estadual divulgado na segunda-feira (22), a possibilidade de que uma região esteja na bandeira vermelha, mas que o município que não tiver registrado em 15 dias, nenhum óbito e nenhuma internação clínica e de UTI possa se manter na bandeira laranja.

“Estamos fazendo a nossa parte com medidas de prevenção, mas para que essas medidas tenham um resultado positivo, a população precisa trabalhar em colaboração, com seriedade e muita responsabilidade”, ponderou o chefe do executivo.

Foto: Rita Souza