Progressistas de Gramado divulga nota de esclarecimento sobre polêmica com Nestor Tissot

Confira a nota oficial:

Nota de Esclarecimento

Democracia se faz com jornalismo forte. E para ser vigoroso, o jornalismo necessariamente deve ter compromisso com a verdade. Assim, cumpre que se faça, uma vez mais, pois o tema já foi noticiado inúmeras vezes, um esclarecimento da verdade à sociedade gramadense.

De início esclarece-se que Nestor Tissot ou sua defesa não foram notificados e ainda não tiveram conhecimento de qualquer decisão judicial na presente data. A dita decisão, amplamente referida pela imprensa na data de hoje, nem sequer está disponível nos sites do Poder Judiciário.

Infelizmente a política gramadense tem sido feita ultimamente por meio de inusitadas comemorações de meras movimentações processuais, quando assuntos muito mais prementes deveriam tomar a atenção neste momento complicado que vivemos.

De todo o modo, mesmo que se admita que eventuais recursos à Brasília possam ter tido seu seguimento negado, tal fato em nada muda a situação de Nestor Tissot, visto que de tais decisões caberá recurso aos Tribunais Superiores, situação corriqueira e elementar no mundo jurídico. Portanto, independentemente das decisões que tenham sido tomadas hoje em Porto Alegre ainda, caberão recursos para Brasília.

Portanto, Nestor Tissot segue no pleno gozo dos seus direitos políticos e é, sim, nos termos da legislação brasileira, elegível. Dessa forma, permanece sendo pré-candidato a prefeito de Gramado.

Isso certamente poderia ter sido esclarecido se tivéssemos sido consultados a respeito do fato. Assim como poderia ser esclarecido se ao menos a decisão judicial já tivesse sido publicada. Mas o afã de distorcer a informação parece mais importante, infelizmente.

Seguimos firmes e fortes na luta por uma cidade melhor. E por uma cidade onde a política se faça em cima da verdade e não em cima de insinuações e distorções descabidas.

Jaime Schaumloffel

Presidente dos Progressistas de Gramado