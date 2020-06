Tomógrafo começa a ser instalado no HCC

Na tarde desta terça-feira (23), o tão aguardado tomógrafo da marca Siemens, uma das mais conhecidas e renomadas fabricantes desse aparelho no mundo, começou a ser instalado no HCC – Hospital de Caridade de Canela. Foi necessário construir uma nova estrutura para receber o tomógrafo, incluindo uma sala para abrigar o aparelho e outra sala para operação do mesmo.

Com a tecnologia, a casa de saúde suprirá todas as necessidades para a realização de exames, pois será possível fazer tomografias simples e contrastadas com imagens digitais de alta resolução. O aparelho deve entrar em funcionamento nas próximas semanas.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A tomografia computadorizada é, de maneira bem simplista, uma espécie de raio-x que enxerga em 360 graus. Por isso, o exame gera imagens em fatias, que podem ser analisadas de qualquer ângulo. De resultado rápido, é utilizada tanto para emergências quanto para o diagnóstico de lesões ortopédicas e na investigação de doenças, como câncer, AVC e Covid-19.