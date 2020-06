A nova retomada da Serra Gaúcha

Continua depois da publicidade

Empreendimentos e negócios voltam a funcionar após a região voltar à bandeira laranja.

O processo de retomada dos negócios e empreendimentos vem exigindo paciência e flexibilidade de quem administra seus negócios. Em uma semana pode abrir normalmente, já considerando o “novo normal” com os cuidados de prevenção, enquanto não se sabe ao certo na semana seguinte tudo poderá fechar novamente.

A região da Serra Gaúcha vive nesta semana o processo de volta às atividades após passar uma semana em bandeira vermelha no sistema de Distanciamento Controlado do Governo do Estado. Com isso negócios como a D´arte Espaço Multicultural, que oferece aulas em modalidades artísticas, em Canela, pôde voltar a receber seus professores e alunos.

A Estação Campos de Canella, local histórico e renovado que virou ponto de encontro e referência da cidade, também retomou a rotina. Reunindo 20 opções de gastronomia como bares e restaurantes, além de lojas no mesmo lugar, as operações que funcionam no empreendimento estão novamente de portas abertas para receber turistas e moradores. A Estação também exibe duas exposições fotográficas gratuitas, uma no Largo Benito Urbani com curadoria do fotógrafo Fernando Bueno e outra na Rua Coberta de Canela com imagens do fotojornalista Ricardo Chaves. As duas atrações são gratuitas.

Apostando na sua imensa área verde externa, o parque Olivas de Gramado também retoma o funcionamento, por enquanto às sextas, sábados e domingos, das 10h às 18h. Além da vista e do contato com a natureza, o destaque vai para a gastronomia colonial servida no Menu Raízes, e o piquenique, onde o visitante recebe sua cesta e pode escolher o lugar de sua preferência para saborear os produtos, que sempre vêm acompanhados pelo azeite de oliva próprio do Olivas.

E um dos passeios mais procurados por quem visita a Serra Gaúcha, a Maria Fumaça – Trem do Vinho, de Bento Gonçalves, volta a percorrer o trajeto entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa. Estão confirmadas duas saídas, inicialmente aos sábados, às 14h e 16h.