Canela: Brigada prende suspeito de assalto a posto na João Pessoa

Na noite de terça-feira (23), a Brigada Militar, através da Força Tática prendeu um dos suspeitos de um roubo a um posto de combustíveis na Av. João Pessoa, no centro de Canela.

O crime ocorreu na parte da manhã, pouco depois das 06h. Dois indivíduos chegaram em uma motocicleta Biz, cor vermelha, depois de abastecer, consumiram um café e, armados com uma pistola, anunciaram o roubo, levando o dinheiro do caixa.

Desde então, as guarnições da Brigada Militar iniciaram averiguações dos possíveis suspeitos.

Através das câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível visualizar os acusados, um de capacete amarelo, bem como foi informado que a placa da motocicleta usada no crime era da cidade Parobé, sendo visualizada apenas as letras da mesma.

Após incessantes buscas, os Policiais Militares, por volta das 21h30min, visualizaram e abordaram o suspeito sentado sobre a motocicleta com as características descritas, na lateral de um posto de combustível, no Bairro Canelinha.

O homem de 48 anos, com antecedente por furto, com as características das imagens, segurava em uma de suas mãos um capacete de cor amarela.

Ele foi preso e apresentado na delegacia, acompanhado da moto e o capacete.

Importante destacar que esta foi a quarta prisão realizada pela Brigada Militar por roubos a estabelecimento comercial em Canela, no mês de junho.

Foto: Divulgação/BM