Convention Gramado Canela cria ferramenta de networking para associados

Novo site, batizado de Negócios Convention, aumentará a visibilidade das empresas associadas na comunidade, visando a geração de oportunidades e apoios locais

Está no ar a plataforma Negócios Convention, desenvolvida para auxiliar os associados do Gramado Canela Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias. A proposta é fortalecer as empresas, ampliando a visibilidade para atrair novos clientes e gerar resultados positivos. Trata-se de uma das iniciativas lideradas pela equipe do Convention desde o início da pandemia, quando se tornou fundamental aos associados uma maior presença no ambiente online.

Desenvolvida pela empresa Classic Digital, a plataforma é destinada para cadastro exclusivo dos associados da entidade, que poderão divulgar seus portfólios e ofertar benefícios e vantagens ao próprio grupo ou aos consumidores da comunidade.

Cada associado tem autonomia para cadastrar suas informações, com um breve descritivo, endereço, horário de funcionamento, links de contato das redes sociais e WhatsApp. “É fundamental apoiarmos uns aos outros. E o site Negócios Convention surge com tal propósito”, explica Paulo Henrique de Souza, da Classic Digital, empresa que também é associada ao Convention. Em tempo: para participar é necessário estar com as mensalidades em dia.

Geração de negócios – De acordo com o gerente executivo do Gramado Canela Convention & Visitors Bureau, Luciano Gonçalves, é extremamente importante disponibilizar a ferramenta neste momento, a fim de otimizar a geração de negócios. “Através do site, os associados conseguirão conceder a seus pares e comunidade vantagens ou descontos, visando sustentação financeira neste período turbulento. A ferramenta será perene e sofrerá atualizações e melhorias constantes”, adianta o gestor.