Gramadozoo adota medidas para manter índice zero de internação

O Gramadozoo mantém os cuidados diários com os animais da fauna brasileira. Em preparação para o inverno, que começou oficialmente domingo (21), a equipe técnica do zoo promoveu a vacinação e a vermifugação anual dos animais, além de aumentar a caloria da alimentação. O manejo preventivo de inverno garante o índice zero de internação no hospital veterinário do parque. “Não temos nenhum animal para ser atendido. Fizemos o manejo preventivo e garantimos o índice zero de internação”, explica o veterinário Renan Alves Stadler, responsável técnico do Gramadozoo.

Apesar de não receber nenhum recurso, o zoológico manteve o atendimento diário, com os tradicionais cuidados aos animais, mesmo quando o parque esteve fechado ao público em função da pandemia. “Zelar pelo bem-estar animal é nosso compromisso. Cuidamos dos animais silvestres que não podem voltar à vida livre e, mesmo com todas as dificuldades impostas na pandemia, trabalhamos pela conservação da fauna brasileira”, diz.

Dieta de Inverno

Além da vacinação anual, a equipe também adotou cuidados nutricionais. Na dieta de inverno, foram acrescentados alimentos, como polenta com suplementos, frutas de estação, pinhão e outros alimentos com maior teor calórico. “A dieta é muito importante para dar o suporte nutricional para os animais nos meses mais frios do ano. É uma ação que ajuda a manter o índice zero de internação hospitalar”, explica o veterinário.

Foto: Divulgação Gramadozoo/Halder Ramos