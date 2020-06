1º Arraiá Drive-in solidário acontece neste sábado em Gramado

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, através da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, está apoiando um evento diferenciado neste sábado, dia 04 de julho: o 1º Arraiá Drive-in Solidário.

Para participar, os interessados devem se dirigir de automóvel ao estacionamento do Ginásio Perinão, a partir das 14h. Entre as regras do evento, a família ou amigos não devem sair de seus veículos. Porém, não devem se preocupar: o carro passará por todas as estações de brincadeiras típicas de São João. Ou seja, as pessoas poderão brincar através das janelas. A montagem dos espaços será realizada conforme normas de distanciamento. Higienização nos locais de contato ocorrerão a cada atividade.

Músicas de festa junina e forró farão parte do evento, assim como uma live de casamento caipira realizada pela cerimonialista Cris Petry. Personagens da Turma do Mickey estarão no Arraiá Drive-in para fazer fotos. A presença de um cientista caipira maluco também está confirmada.

O ingresso é 1kg de alimento não perecível ou R$ 5,00. A comida arrecadada será distribuída entre pessoas que trabalham com eventos e estão há mais de 100 dias sem recursos. Já 10% do valor arrecadado da venda de kits será utilizado para compra de produtos de higiene para doação.

Kits de comida típica de festa junina e de brincadeiras estarão disponíveis para compra.

O uso de máscara é obrigatório.

“Uma ação social, que visa ajudar os trabalhadores de eventos, que vem sofrendo com a pandemia. Todas essas iniciativas são bem-vindas, por isso a Prefeitura está apoiando os gramadenses que estão passando por esse momento difícil, sem poder trabalhar”, afirma o secretário de Esporte e Lazer, Jacó Schaumloeffel.