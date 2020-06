Diretor do Hospital São Miguel diz que números de Covid-19 em Gramado não são confortáveis

Continua depois da publicidade

As palavras do diretor do Hospital São Miguel, Marcio Slaviero, em um vídeo publicado na rede social da Prefeitura de Gramado, pode causar sérios prejuízos ao Município. Márcio disse que “os números da Covid-19 em Gramado não são confortáveis”.

Segundo Márcio, existem dois moradores de Gramado internados no HASM, um em leito clínico geral e outros dois na UTI. Outros três leitos de UTI estão ocupados por pacientes da região metropolitana.

Para Slaviero, “julho é o mês do ano com maior número de doenças respiratórias, e as pessoas devem tomar cuidados para evitar sobrecarga no hospital”, disse.

Ele ainda reforçou o recado para a comunidade manter os cuidados, como lavar bem as mãos, usar álcool em gel, usar máscaras e evitar aglomerações.

Informações: Blog do Gerson