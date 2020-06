Mostra Coletiva dos Artistas Visuais será em julho, no Centro de Cultura

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal da Cultura promove durante todo o mês de julho a 10ª Mostra Coletiva dos Artistas Visuais Gramadenses. A atividade ocorrerá no Centro de Cultura Prefeito Arno Michaelsen com a proposta de valorizar a produção local – uma vez que a criação de obras não cessou diante do período de distanciamento social gerado pelo novo coronavírus.

Para participar, cada artista terá o direito de escolher uma obra que ainda pode ser levada ao Centro de Cultura para a inscrição. Além de ficar exposta no espaço, também haverá a possibilidade de uma visita virtual à mostra.

O projeto é mediado pela artista plástica Miriam Birck, que representa a classe junto ao Centro de Cultura desde a primeira edição da Mostra Coletiva. “Aos poucos vamos tentando voltar à normalidade e seguir com o planejamento do nosso calendário”, pontua a diretora do Centro de Cultura, Maria Helena Drechsler de Oliveira.

Mais detalhes podem ser obtidos pelo e-mail [email protected] ou via telefone (54) 3286-4323.



Foto: Sophia Dienstmann