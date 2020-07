Gabinete de Crise se reúne com lideranças empresariais

Continua depois da publicidade

Na manhã desta segunda-feira (29), o Gabinete de Crise da Prefeitura de Gramado se reuniu com lideranças empresariais para apresentar a situação da saúde no município. O prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, o gestor do Gabinete, secretário Anderson Boeira, e o diretor administrativo do Hospital São Miguel, Márcio Slaviero, apresentaram números da Covid-19 e a projeção para os próximos dias. “Estamos preocupados e atentos com este assunto”, afirmou o prefeito Fedoca, depois de apelar para o engajamento dos empresários às medidas de prevenção ao coronavírus.

Fedoca lembrou da opção que a administração municipal fez para flexibilizar a atividade econômica, inclusive contrariando o decreto do Estado no que se refere a abertura dos parques, por exemplo.

O diretor do hospital fez uma projeção pouco otimista para as próximas semanas, lembrando que a 27a semana do ano, que está iniciando agora, geralmente é a maior em número de hospitalizações. Ele destacou, ainda, que a instalação de oito novos leitos temporários no hospital não podem ser motivo de relaxamento na prevenção ao coronavírus. “A ocupação dos leitos são regulados por um sistema estadual e não pelo hospital. Por isso podem ser ocupados por pacientes oriundos de outras cidades”, afirmou.

Foto: Ilton Müller