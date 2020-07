Incêndio consome residência no Distrito Industrial em Canela

Continua depois da publicidade

Um incêndio, iniciado por volta das 17h desta quarta (1º de julho), consumiu completamente uma residência de madeira, na Rua Gabriel de Souza, Distrito Industrial de Canela.

Os Bombeiros tiveram muito trabalho para apagar as chamas, pois o local era de difícil acesso.

Segundo um morador, a causa provável foi um curto circuito, pois um caminhão havia arrebentado os fios, há alguns dias, tendo necessidade de mexer na instalação elétrica.

Nossa reportagem não identificou quantas pessoas pertencem à família que reside no local, mas obteve um contato com um morador, para quem se dispor a auxiliar com doações: (54) 99684-8251, com Lucas Fogaça.

Imagens: Filipe Rocha