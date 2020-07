2ª Cia de Bombeiros teve semana agitada com incêndios e vendaval

Continua depois da publicidade

Durante esta semana, vários incidentes levaram as guarnições gramadense e canelense às ruas. No inverno, a incidência de incêndios cresce de forma alarmante, situação que vem ocorrendo na região. Além disso, um ciclone que atingiu a região sul do Brasil, com rajadas de ventos chegando a 130Km/h deixou marcas nas duas cidades. Foram 33 ocorrências registradas na terça-feira.

Foram 21 destelhamentos de residências familiares, 6 quedas de árvores de grande porte em vias públicas, 2 quedas de árvores de grande porte em residências, 3 quedas de árvores de grande porte em rede de alta tensão, 1 princípio de incêndio em residência relacionado a lareira, 1 incêndio em residência que foi tomada completamente pelas chamas e 1 acidente veicular.

Fotos: Reprodução/CBMRS